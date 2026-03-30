Belém entra na vanguarda do setor de carros elétricos com Hub Ag Eletrovias Grão Pará

Belém ganhou um hub paraense para carregamento de veículos elétricos: o Hub Ag Eletrovias Grão Pará. O empreendimento foi inaugurado no shopping Grão Pará, nesta segunda-feira (30), e coloca Belém na liderança entre cidades como os eletropostos, como são chamados os locais para recarga de carros elétricos.

"Estudamos esse projeto durante quatro anos, é um projeto arrojado, inovador, fora de qualquer padrão nacional. Temos hoje algo como seis mil quilômetros projetados para receber a nossa rede de recarga, temos parceiros como a GWM, a Volvo e outras marcas que tenho certeza vão crescer muito com o mercado, e nós só temos a agradecer a oportunidade”, afirmou o representante do Hub Ag Eletrovias Grão Pará, o advogado Armando Grello.

Um jantar no shopping Grão Pará lançou o hub paraense para carregamento de veículos elétricos: o Hub Ag Eletrovias Grão Pará (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Armando explicou que o empreendimento paraense instalado no estacionamento do shopping, coloca Belém em destaque na rede de mobilidade sustentável na Região Norte. “O projeto que se starta hoje, já é considerado um dos maiores hubs de carregamento de carro elétrico do Brasil, então nós estamos colocando o Pará e Belém, principalmente, na ponta desse mercado, Belém como uma capital estratégica para esse segmento”.

Pará tem o dobro da média nacional de carros elétricos

O advogado ressaltou que o setor de carro elétrico está em franco crescimento no país e no Pará. Ele enfatizou que, no ano de 2025, a média de carros eletrificados no país, incluindo elétricos e híbridos, foi de 10% das vendas totais de carros novos no Brasil. O Pará tem o dobro dessa média. “Hoje nós temos 20% da frota paraense de mercado eletrificado, ou seja, é o dobro da média nacional. E a nossa expectativa de crescimento é a melhor possível”.

O carro elétrico quase não faz barulho, é extremamente tecnológico e não usa combustível. “Eu vejo que as pessoas estão cada vez mais se conscientizando e o mercado de carros elétricos só cresce. Mas, assim, não adianta só comprar o carro elétrico".

Lançamento do Hub Ag Eletrovias reuniu parceiros empresariais e convidados nesta noite de segunda-feira (20) em Belém (Cláudio Pinheiro / O Liberal)"Você precisa da estrutura, porque sem estrutura você não vai a lugar nenhum. E hoje, esse é um dos nossos princípios: garantir segurança para o cliente comprar seu carro sem a preocupação se vai conseguir chegar, quanto tempo vai demorar para carregar. Nossa perspectiva é para carregamentos em 15 minutos nas estradas”, disse Grello.

O Hub Ag Eletrovias, afirmou Armando, trabalha como uma escala de 70 quilômetros entre um posto e outro. “Você vai ter a tranquilidade, seja na estrada, seja na cidade, dentro das principais vias paraenses, de que a cada 70 quilômetros você vai ter um ponto de recarga das eletrovias. Um ponto fixo que também vai oferecer outros serviços.

Ele informou que os pontos fixos do hub vão funcionar dentro de postos de combustíveis comuns, mas não apenas em postos de combustíveis, a empresa terá outros locais exclusivos para os clientes.

“Os postos de combustíveis não são nossas prioridades, a nossa prioridade é montar de fato um ponto físico do zero e dar ali uma estrutura que seja conveniente, a mais agradável possível para o cliente, com um parquinho para as crianças brincarem, enquanto você está ali recarregando o veículo”.

"Outro diferencial nosso, é que nós vamos ter seis bombas simultaneamente. Hoje, o mercado atua muito na modalidade singular, isto é, existe um ponto de carregamento, mas com um ponto de recarga e isso é muito restrito”, acrescentou.

O advogado reforça o papel estratégico da eletromobilidade na redução de emissões e na construção de um ecossistema mais limpo e inteligente. “A gente está tratando de um dos maiores produtos de carregamento de carro elétrico do Brasil e um dos mais rápidos”.

Engenheira florestal, Milena Peper, é CEO da Amazon Amazon Connecting Carbon, parceira do Hub: "Vamos quantificar a não emissão de gases poluentes, certificar esses dados e transformá-los em crédito de carbono", explicou ela. (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Parceira institucional do Hub Ag Eletrovias, a empresa paraense Amazon Connecting Carbon, atua no desenvolvimento de projetos de carbono, no âmbito da economia verde. “Na parceria com o Hub, nós vamos quantificar o quanto se deixa de emitir gases poluentes".

Na prática, a gente vai quantificar, fazer inventários e eles vão ser submetidos à uma certificadora, que valida esses créditos e você vende esse crédito no mercado de carbono, para empresas que fazem essas emissões em grandes escalas”, disse Milena, que é engenheira floresta e Ceo da Amazon Connecting Carbon.

Ceo da Pará Aço, Adamor Bitencourt, também participou do evento de lançamento do hub. Ele explicou porque sua empresa se motivou a ser parceira do novo negócio. “A Aço Pará tem 24 anos no mercado, temos longevidade e credibilidade na distribuição de aço. O mercado de carros elétricos é promissor e inovador, e vem crescendo, não só dentro do estado do Pará, mas no mundo inteiro, e com certeza esse é o futuro”, disse Adamor.