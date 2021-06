Belém se filia à Federação das Associações dos Municípios do Estado do Pará

O município de Belém faz parte agora da Federação das Associações dos Municípios do Estado do Pará (Famep), com o documento de filiação devidamente assinado pelo prefeito Edmilson Rodrigues nesta semana. A assinatura ocorreu na tarde desta quinta-feira, 10, no Gabinete Municipal.

A Famep possuía 140 municípios filiados, e Belém passa a ser agora o de número 141, o que significa que faltam filiar apenas três para que o número total de 144 municípios seja alcançado. A instituição foi criada em 1991 e busca promover o desenvolvimento dos municípios paraenses, formando consórcios participativos e realizando negociações com os governos estadual e federal em prol dos filiados. A Famep também desenvolve projetos de assessoramento permanente de formação profissional e de capacitação de recursos.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, afirmou que a filiação faz parte de uma visão política coletiva. “Filiar Belém é integrar a cidade a um sistema político de representação dos municípios brasileiros e afirmar o papel do município, ou seja, do poder local na construção de um país mais democrático. Pois descentralizar recursos e política exige uma luta unida dos municípios”, declarou.

O chefe do Executivo municipal disse ainda que Belém também é filiada a outras entidades, como a Frente Nacional dos Prefeitos (FNP). “A Frente Nacional cumpre esse mesmo papel da Famep, mas na representação dos grandes municípios, principalmente de capitais e regiões metropolitanas”, concluiu.

Para o presidente da Famep, Wagne Machado, a filiação da capital do estado mostra a importância da união entre os municípios do Pará. “Ter a capital do estado se somando a esta luta permite que a federação e os municípios tenham mais musculatura e influência para o debate e as lutas. Nós da Federação, estaremos ao dispor do município de Belém, assim como estamos à disposição de todos os filiados da casa dos municípios paraenses, construímos nossa história desde 1991 e para nós, integrarmos a capital do estado em nossa casa é uma grande conquista. ”, finalizou.

Também estavam presentes o chefe de gabinete da prefeitura de Belém, Aldenor Monteiro e o secretário de planejamento, Claudio Puty.