Bancários da Caixa Econômica encerram greve no Pará. Banco do Brasil segue com a paralisação.

Um dia após decidirem entrar em greve, os bancários da Caixa Econômica Federal, no Pará, decidiram encerrar o movimento nesta sexta-feira (13/9). A decisão saiu em assembleia geral online, com 73,71% dos votos dos trabalhadores a favor, 23,85% disseram não; e 2,44% se abstiveram da votação. Os trabalhadores vão voltar ao trabalho normalmente na próxima segunda-feira (16/9). Os bancários do Banco do Brasil mantiveram o movimento e seguem em greve na segunda-feira.

Vice-presidente do Sindicato dos Bancários do Pará, e presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT Pará), Vera Paoloni informou ao Grupo Liberal, na noite desta sexta-feira, que a categoria acatou as propostas apresentadas pela direção da Caixa Econômica Federal, tanto em nível nacional (Convenção Coletiva de Trabalho (CCT Fenaban) quanto no âmbito estadual, considerando o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) específico dos bancários no Pará.

Para Vera Paolini, que é presidente da Central Única dos Trabalhadores no Pará (CUT), as negociações com a direção trouxeram avanços para os trabalhadores. "Não é o que reivindicamos na totalidade, mas traz ganhos como o aumento real, que poderia ser bem melhor. Além do ganho real, tem a renovação do acordo de 2 anos, que é uma medida que protege a categoria bancária e assegura direitos", destacou a sindicalista bancária.