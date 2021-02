Baixo Amazonas e Calha saem do lockdown na sexta-feira (19)

Os municípios da Calha Norte e Baixo Amazonas sairão do lockdown, retornando ao bandeiramento de cor vermelha, a partir desta sexta-feira (19). A mudança será publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (18).

O anúncio foi feito pelo governador do Pará, Helder Helder Barbalho, pelas redes sociais, na noite desta quarta-feira (17).