Avião de Lula tem problema técnico e volta ao aeroporto no México, informa FAB

O avião presidencial do governo brasileiro, modelo VC-1, enfrentou um problema técnico nesta terça-feira (01/10) logo após a decolagem na Cidade do México. A aeronave ainda estava em voo no momento da publicação desta matéria. Segundo fontes do governo, o problema já foi resolvido, mas os pilotos aguardam o consumo de combustível para retornar ao aeroporto de origem. A Força Aérea Brasileira (FAB) confirmou a situação e destacou que haverá troca de aeronave antes do retorno a Brasília.

O presidente Lula (PT) estava na capital mexicana para a posse da nova presidente, Claudia Sheinbaum, e, na semana anterior, participou da Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Membros da comitiva relataram que, apesar da pane, a equipe se mantém tranquila e em comunicação constante com o Palácio do Planalto. Uma das hipóteses para o problema é uma possível colisão de um pássaro com a turbina, que ainda precisa ser confirmada.

A FAB emitiu um comunicado afirmando que "os procedimentos de segurança para solução do problema apresentado, foram realizados com sucesso".



Nota da Força Aérea Brasileira

"Informamos que a aeronave presidencial VC-1, que transporta o Senhor Presidente da República no trecho entre o México e o Brasil, apresentou um problema técnico após a decolagem do Aeroporto da Cidade do México, nesta terça-feira (01/10).

Realizados, com sucesso, os procedimentos de segurança para solução do problema apresentado, os pilotos aguardam o consumo de combustível necessário para retornarem ao mesmo aeródromo da decolagem, com troca de aeronave e regresso a Brasília."