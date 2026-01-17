Capa Jornal Amazônia
Ausente na assinatura do acordo Mercosul-UE, Lula é mencionado por presidentes na cerimônia

Estadão Conteúdo

Ausente na cerimônia de assinatura do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi mencionado por presidentes do bloco sul-americano e pelo presidente do Conselho Europeu, António Costa, em discursos durante o evento realizado neste sábado, 17.

O primeiro aceno a Lula foi feito pelo presidente do Paraguai, Santiago Peña. Ao saudar os presentes na cerimônia, ele também mencionou Lula e disse que o brasileiro estava assistindo à cerimônia pela televisão.

Mais tarde, em coletiva à imprensa, ao ser questionado sobre a ausência do par, Peña afirmou que ficava um "sabor amargo", mas enfatizou a importância do brasileiro para a concretização da parceria entre os blocos econômicos. "Deixa um sabor amargo. Infelizmente é um sabor agridoce porque não podemos deixar de reconhecer, seria injusto não reconhecer a liderança que teve o presidente Lula da Silva em levar adiante as negociações", disse.

Ainda durante a cerimônia, o presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, ao saudar o representante do Brasil no evento, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, pediu a ele que enviasse um "especial carinho" a Lula. Menção semelhante foi feita por Costa. O presidente do Conselho Europeu pediu a Vieira que entregue um abraço ao presidente brasileiro.

Em seu discurso, o chanceler brasileiro também fez referência a Lula. Disse que, em reunião realizada ontem, 16, no Rio de Janeiro, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, Lula destacou que o acordo é uma prova de força do mundo democrático e uma demonstração de compromisso com a ordem multilateral.

Palavras-chave

MERCOSUL/UNIÃO EUROPEIA/ACORDO/ASSINATURA/AUSÊNCIA/LULA
