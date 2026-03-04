Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Câmara de Belém aprova Sessão Especial em alusão aos 80 anos do Jornal O Liberal

Requerimento foi apresentado pelo vereador Josias Higino e aprovado por unanimidade; data da homenagem ainda será definida

Gabi Gutierrez
fonte

Prédio do jornal O LIBERAL, no bairro do Marco (Elivaldo Pamplona/Arquivo O Liberal)

A Câmara Municipal de Belém aprovou por unanimidade, nesta semana, o requerimento para realização de uma Sessão Especial em homenagem aos 80 anos do Jornal O Liberal e aos 50 anos da TV Liberal. A proposta é de autoria do vereador Josias Higino e reconhece a contribuição histórica dos dois veículos para a informação no Pará.

A data da sessão ainda será definida pela Mesa Diretora da Casa.

Vereador destaca importância do Jornal O Liberal e da TV Liberal

Ao justificar o pedido, Josias Higino ressaltou a presença diária do Jornal O Liberal na rotina da Câmara e a relevância da imprensa profissional no combate à desinformação.

“Todas as manhãs a Câmara recebe aqui o Jornal O Liberal. Eu ainda estou com aquele costume de fazer a leitura do Jornal Liberal e também outros jornais que circulam no nosso estado”, afirmou o vereador.

Ele explicou que a Sessão Especial tem como objetivo reconhecer a trajetória do grupo de comunicação. “Essa sessão especial é para parabenizar pelos 80 anos do Jornal Liberal e 50 anos da TV Liberal”, declarou.

Higino também destacou o papel da imprensa em um cenário marcado pela circulação de notícias falsas. “Nós estamos vivendo o tempo das fake news. É muito importante quando tem um meio de comunicação de crédito e que leva a verdadeira notícia todos os dias para o povo”, disse.

Parlamentares reforçam credibilidade do grupo de comunicação

Durante a votação, outros vereadores também manifestaram apoio à iniciativa e elogiaram a credibilidade dos veículos.

Um dos parlamentares relembrou sua experiência profissional no grupo e destacou a liberdade criativa oferecida aos comunicadores. “O Jornal Liberal sempre foi um jornal que nos deu liberdade criativa para trabalhar. Parabéns a toda essa história que o grupo tem no estado do Pará”, afirmou.

Outro vereador ressaltou que chegou a apresentar requerimento semelhante, mas optou por respeitar o regimento interno ao saber que Josias Higino já havia protocolado a proposta. Ele também pontuou a importância histórica da imprensa tradicional no desenvolvimento da capital e do estado.

Homenagem vai reconhecer contribuição histórica no Pará

A Sessão Especial deverá reunir representantes do grupo de comunicação, profissionais da área e autoridades locais para celebrar as oito décadas do Jornal O Liberal e os 50 anos da TV Liberal.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

o liberal 80 anos

aniversário do jornal o liberal
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

HOMENAGENS

Câmara de Belém aprova Sessão Especial em alusão aos 80 anos do Jornal O Liberal

Requerimento foi apresentado pelo vereador Josias Higino e aprovado por unanimidade; data da homenagem ainda será definida

04.03.26 12h43

'Tem que moer essa vagabunda'; Vorcaro tinha 'Turma' à disposição para ameaçar funcionários

04.03.26 12h43

CASO VORCARO

Mercadante: é gravíssima denúncia que Vorcaro teria decidido ataque para intimidar jornalista

Vorcaro teria solicitado a Sicário que o jornalista Lauro Jardim, do O Globo, fosse agredido em um assalto forjado

04.03.26 11h54

CASO BANCO MASTER

'Esse Lauro quero mandar dar um pau. Quebrar todos os dentes. Num assalto', disse Vorcaro em ameaça

Dono do Banco Master é acusado de planejar um assalto forjado para que o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, fosse agredido

04.03.26 11h54

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Manifestação

Protesto ‘Fora Lula, Moraes e Toffoli’ saiu às ruas em Belém neste domingo

Manifestação integra uma agenda de mobilizações nacional, que planeja protestos em outras capitais

01.03.26 13h09

INOVAÇÕES

Minha Casa Minha Vida amplia alcance e cria novas modalidades de crédito habitacional

Ministro das Cidades, Jader Filho, detalha inclusão da classe média, linha para reformas, compra assistida e novos modelos de financiamento

28.02.26 12h07

decisão

Justiça atende MPPA e obriga prefeitura de Abaetetuba a realizar concurso público

Decisão estabelece cronograma para publicação de edital em até 150 dias e multa em caso de descumprimento

24.02.26 18h30

POLÍTICA

Gleisi afirma que bolsonaristas foram à Paulista 'fantasiados de brasileiros' para atacar Lula

A ministra também afirmou que uma coordenadora do escritório de Flávio seria cunhada do dono do banco, Daniel Vorcaro.

01.03.26 18h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda