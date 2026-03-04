Câmara de Belém aprova Sessão Especial em alusão aos 80 anos do Jornal O Liberal

A Câmara Municipal de Belém aprovou por unanimidade, nesta semana, o requerimento para realização de uma Sessão Especial em homenagem aos 80 anos do Jornal O Liberal e aos 50 anos da TV Liberal. A proposta é de autoria do vereador Josias Higino e reconhece a contribuição histórica dos dois veículos para a informação no Pará.

A data da sessão ainda será definida pela Mesa Diretora da Casa.

Vereador destaca importância do Jornal O Liberal e da TV Liberal

Ao justificar o pedido, Josias Higino ressaltou a presença diária do Jornal O Liberal na rotina da Câmara e a relevância da imprensa profissional no combate à desinformação.

“Todas as manhãs a Câmara recebe aqui o Jornal O Liberal. Eu ainda estou com aquele costume de fazer a leitura do Jornal Liberal e também outros jornais que circulam no nosso estado”, afirmou o vereador.

Ele explicou que a Sessão Especial tem como objetivo reconhecer a trajetória do grupo de comunicação. “Essa sessão especial é para parabenizar pelos 80 anos do Jornal Liberal e 50 anos da TV Liberal”, declarou.

Higino também destacou o papel da imprensa em um cenário marcado pela circulação de notícias falsas. “Nós estamos vivendo o tempo das fake news. É muito importante quando tem um meio de comunicação de crédito e que leva a verdadeira notícia todos os dias para o povo”, disse.

Parlamentares reforçam credibilidade do grupo de comunicação

Durante a votação, outros vereadores também manifestaram apoio à iniciativa e elogiaram a credibilidade dos veículos.

Um dos parlamentares relembrou sua experiência profissional no grupo e destacou a liberdade criativa oferecida aos comunicadores. “O Jornal Liberal sempre foi um jornal que nos deu liberdade criativa para trabalhar. Parabéns a toda essa história que o grupo tem no estado do Pará”, afirmou.

Outro vereador ressaltou que chegou a apresentar requerimento semelhante, mas optou por respeitar o regimento interno ao saber que Josias Higino já havia protocolado a proposta. Ele também pontuou a importância histórica da imprensa tradicional no desenvolvimento da capital e do estado.

Homenagem vai reconhecer contribuição histórica no Pará

A Sessão Especial deverá reunir representantes do grupo de comunicação, profissionais da área e autoridades locais para celebrar as oito décadas do Jornal O Liberal e os 50 anos da TV Liberal.