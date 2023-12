Auditores fiscais em greve nacional fazem ato em Belém

Auditores fiscais da Receita Federal do Brasil realizaram um ato em Belém, na manhã desta sexta-feira (1º), como parte da greve nacional iniciada em 20 de novembro. A categoria reivindica a implementação integral do bônus de eficiência, acordo com o governo federal não cumprido desde março de 2016.

O ato contou com a participação do Comando Nacional de Mobilização (CNM), que destacou os impactos nas aduanas e nas finanças do governo. Os auditores, concentrados na sede da Superintendência Regional da Receita Federal na Amazônia, cobraram a integralidade do bônus de eficiência, previsto para março de 2024.

Segundo o coordenador-adjunto do CNM, auditor fiscal Marcus Vinicius Dantas, a greve já afeta a arrecadação e a liberação de mercadorias, com operação padrão nos recintos aduaneiros em todo o Brasil.

O coordenador-adjunto alertou para o impacto nas compras do exterior, mencionando que produtos adquiridos na Black Friday e para o Natal podem atrasar até o Carnaval devido à operação padrão.

“O maior impacto será nas finanças do governo. Quando o governo desrespeita os auditores fiscais, ele põe em risco o arcabouço fiscal do ministro Haddad. Aquelas receitas extraordinárias, para pagar a saúde, pagar a educação, pagar às prefeituras do interior não virão, sem respeitar os auditores fiscais. Nós não iremos participar e as contas públicas do governo vão naufragar”, disse.

O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco Nacional) se prepara para uma fase mais intensa de mobilização, segundo os organizadores. Uma assembleia geral na próxima semana decidirá a posição da categoria em relação à proposta do governo sobre o valor sugerido pelo Ministério da Fazenda para o bônus de eficiência.

A greve, que inclui a paralisação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), segundo o Comando Nacional de Mobilização, deve ter impactos na arrecadação e nas atividades governamentais.