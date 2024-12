Audiência no STF debate vínculo dos motoristas de aplicativo

O Supremo Tribunal Federal (STF) debate, em audiência pública nesta 2ª feira (9/12) às 8h30, a relação trabalhista entre os motoristas de plataformas digitais e os aplicativos de transporte. As discussões giram em torno de um recurso apresentado pela Uber, que questiona a decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) de reconhecer um vínculo empregatício entre a empresa e os motoristas. Com informações do Poder 360.

O ministro Edson Fachin é o relator da ação e o responsável por convocar a reunião. Participam da audiência no supremo 58 debatedores, entre eles, a Advocacia-Geral da União (AGU), o Ministério Público do Trabalho (MPT), a Defensoria Pública, e representantes de sindicatos e associações de empresas.