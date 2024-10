Comissão aprova PL para taxistas e motoristas de aplicativo financiarem cabines blindadas

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 5666/23, que formaliza em lei a permissão para a instalação de segurança blindada em táxis e veículos para transporte de passageiros por aplicativo, e cria condições para que ela seja feita com recursos do Fundo Garantidor para Investimentos do Programa Emergencial de Acesso a Crédito, via BNDES.

A proposta aprovada acrescenta a blindagem entre os itens previstos na Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana e na Lei 14.042/20, que criou um programa emergencial de acesso ao crédito durante a pandemia de Covid-19.

O relator, deputado Rodrigo Valadares (União-SE), recomendou a aprovação do texto. “As páginas policiais estão repletas de notícias relativas a atos de violência de que são vítimas os motoristas de táxis e de aplicativos”, comentou ele.

“Especialmente nas grandes capitais, os casos de latrocínio contra motoristas de táxi e de aplicativo são uma triste realidade”, destacaram também os autores na justificativa da proposta, deputados Alfredo Gaspar (União-AL) e Alberto Fraga (PL-DF).

Próximos passos

O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Viação e Transportes; de Segurança Pública; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.