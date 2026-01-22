AtlasIntel: Lula mantém aprovação estável em janeiro em relação a dezembro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manteve a aprovação estável em relação ao mês anterior, segundo pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira, 22. De acordo com o levantamento, 50,7% dos entrevistados desaprovam o presidente, enquanto 48,7% aprovam. O resultado é praticamente idêntico ao registrado em dezembro, quando 50,7% desaprovavam e 48,8% aprovavam.

A aprovação é um dos indicadores utilizados pelos institutos de pesquisa para medir a avaliação pessoal de um presidente. Outra forma de análise é a avaliação do governo como um todo. Nesse quesito, os números também permaneceram estáveis.

VEJA MAIS

O governo Lula é considerado ótimo ou bom por 47,1% dos entrevistados — percentual ligeiramente superior ao de dezembro, quando era de 46,5%. Já 48,5% avaliam a gestão como ruim ou péssima, ante 48,9% no mês anterior. Outros 4,4% classificam o governo como regular, frente a 4,6% em dezembro de 2025.

Tanto na aprovação pessoal quanto na avaliação do governo, Lula apresenta maior desvantagem entre os eleitores mais jovens. Entre os entrevistados de 16 a 24 anos, 75,5% desaprovam o presidente e 65,6% consideram o governo ruim ou péssimo. Na faixa etária de 25 a 34 anos, 64,6% desaprovam Lula, enquanto 62,6% avaliam sua gestão de forma negativa.

Apesar de a desaprovação superar a aprovação, Lula aparece como o líder político com a imagem menos negativa entre os nomes avaliados. Todos os políticos incluídos na pesquisa apresentam porcentuais mais elevados de avaliações negativas do que positivas. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), aparece no extremo oposto: 87% dos entrevistados têm uma avaliação negativa de sua imagem, enquanto apenas 2% manifestam avaliação positiva.

Lula, por sua vez, registra 49% de avaliações positivas e 50% de negativas. O desempenho é melhor do que o do ex-presidente Jair Bolsonaro, que soma 44% de avaliações positivas e 55% de negativas; do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com 44% positivas e 49% negativas; e do senador Flávio Bolsonaro, que registra 39% positivas e 57% negativas. O presidente também supera alguns ministros e governadores de direita analisados pela pesquisa, como Ratinho Jr. (PSD), do Paraná; Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás; e Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais.

A AtlasIntel entrevistou 5.418 pessoas em todas as regiões do Brasil. As entrevistas foram realizadas pela internet, seguindo a metodologia da empresa, que recruta participantes durante a navegação cotidiana na web. O levantamento foi conduzido entre os dias 15 e 20 de janeiro de 2026. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e margem de erro de um ponto percentual.