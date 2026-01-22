Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

AtlasIntel: Lula mantém aprovação estável em janeiro em relação a dezembro

A AtlasIntel entrevistou 5.418 pessoas em todas as regiões do Brasil

Estadão Conteúdo
fonte

Lula aparece como o líder político com a imagem menos negativa entre os nomes avaliados (Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manteve a aprovação estável em relação ao mês anterior, segundo pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira, 22. De acordo com o levantamento, 50,7% dos entrevistados desaprovam o presidente, enquanto 48,7% aprovam. O resultado é praticamente idêntico ao registrado em dezembro, quando 50,7% desaprovavam e 48,8% aprovavam.

A aprovação é um dos indicadores utilizados pelos institutos de pesquisa para medir a avaliação pessoal de um presidente. Outra forma de análise é a avaliação do governo como um todo. Nesse quesito, os números também permaneceram estáveis.

VEJA MAIS 

image Datena deixa a RedeTV! e terá programa na EBC; saiba mais
O apresentador está indo para a EBC e terá um programa de entrevistas na TV Brasil, com previsão de estreia em fevereiro e cujo primeiro convidado da atração deve ser o presidente Lula.

image Lula aumenta salário de professores acima da inflação
A atualização do valor será publicada em uma portaria do Ministério da Educação (MEC).

O governo Lula é considerado ótimo ou bom por 47,1% dos entrevistados — percentual ligeiramente superior ao de dezembro, quando era de 46,5%. Já 48,5% avaliam a gestão como ruim ou péssima, ante 48,9% no mês anterior. Outros 4,4% classificam o governo como regular, frente a 4,6% em dezembro de 2025.

Tanto na aprovação pessoal quanto na avaliação do governo, Lula apresenta maior desvantagem entre os eleitores mais jovens. Entre os entrevistados de 16 a 24 anos, 75,5% desaprovam o presidente e 65,6% consideram o governo ruim ou péssimo. Na faixa etária de 25 a 34 anos, 64,6% desaprovam Lula, enquanto 62,6% avaliam sua gestão de forma negativa.

Apesar de a desaprovação superar a aprovação, Lula aparece como o líder político com a imagem menos negativa entre os nomes avaliados. Todos os políticos incluídos na pesquisa apresentam porcentuais mais elevados de avaliações negativas do que positivas. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), aparece no extremo oposto: 87% dos entrevistados têm uma avaliação negativa de sua imagem, enquanto apenas 2% manifestam avaliação positiva.

Lula, por sua vez, registra 49% de avaliações positivas e 50% de negativas. O desempenho é melhor do que o do ex-presidente Jair Bolsonaro, que soma 44% de avaliações positivas e 55% de negativas; do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com 44% positivas e 49% negativas; e do senador Flávio Bolsonaro, que registra 39% positivas e 57% negativas. O presidente também supera alguns ministros e governadores de direita analisados pela pesquisa, como Ratinho Jr. (PSD), do Paraná; Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás; e Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais.

A AtlasIntel entrevistou 5.418 pessoas em todas as regiões do Brasil. As entrevistas foram realizadas pela internet, seguindo a metodologia da empresa, que recruta participantes durante a navegação cotidiana na web. O levantamento foi conduzido entre os dias 15 e 20 de janeiro de 2026. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e margem de erro de um ponto percentual.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LULA/GOVERNO/AVALIAÇÃO/PESQUISA

AtlasIntel/Bloomberg
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Gilmar defende decisão da PGR de arquivar pedido de afastamento da relatoria do caso Master

22.01.26 21h08

Política

Belém perde posição em ranking nacional de competitividade e Moju, Breves e Itaituba estão em último

Ranking do Centro de Liderança Pública (CLP) avaliou 418 municípios brasileiros

22.01.26 21h07

Tarcísio reafirma candidatura à reeleição, desconversa do Planalto e anuncia visita a Bolsonaro

22.01.26 20h38

Sou candidato à reeleição do governo do Estado de São Paulo, escreveu Tarcísio no X

22.01.26 19h08

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Aposentadoria

Aposentadoria do delegado Éder Mauro é publicada no Diário Oficial

Mesmo publicada agora, a portaria fixa o início da aposentadoria em 1º de janeiro de 2026

16.01.26 11h42

crise evangélica

Damares rebate Malafaia e divulga lista de igrejas e pastores alvos da CPI do INSS

Nesta quarta, Silas Malafaia criticou Damares e afirmou que a declaração da senadora era "conversa fiada"

15.01.26 15h37

ENTENDA

Bolsonaro de volta para casa? Moraes envia à PF perguntas da defesa para sustentar prisão domiciliar

A corporação terá o prazo de dez dias para concluir a perícia e juntar o laudo aos autos.

19.01.26 18h02

POLÍTICA

Moraes se declara impedido e Gilmar vai julgar habeas corpus de Bolsonaro

O ministro do STF está envolvido no caso pelo qual Bolsonaro é julgado e, por isso, não pode julgar o assunto

17.01.26 9h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda