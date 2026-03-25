Atlas/Bloomberg: Flávio Bolsonaro tem 47,6% e Lula registra 46,6% em eventual segundo turno

Uma nova pesquisa Atlas/Bloomberg, divulgada nesta quinta-feira (25), aponta empate técnico entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno das Eleições 2026. Flávio Bolsonaro registra 47,6% das intenções de voto, enquanto Lula aparece com 46,6%, dentro da margem de erro de um ponto percentual para mais ou para menos.

Comparado ao levantamento anterior de fevereiro, Lula teve uma oscilação positiva de 0,4 ponto percentual. Já Flávio Bolsonaro variou positivamente 1,3 ponto percentual. Outros 5,8% dos eleitores disseram que pretendem votar em branco, nulo ou estão indecisos.

A sondagem ouviu 5.028 brasileiros por meio de recrutamento digital aleatório, entre os dias 18 e 23 de março. O índice de confiabilidade da pesquisa é de 95% e ela foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04227/2026.

Outros cenários de segundo turno testados

A pesquisa também avaliou outras simulações para o segundo turno das Eleições 2026. Em um confronto entre Lula e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), o atual presidente tem 46,6% das intenções de voto, contra 43,7% de Zema. Brancos, nulos ou indecisos somam 9,8%.

Caso Lula enfrente o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), o presidente alcança 46,2% das intenções, enquanto o mandatário goiano tem 36,7%. Neste cenário, 17,1% dos respondentes optam por branco, nulo ou se declaram indecisos.

Na hipótese de Lula contra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), o petista registra 45,5% e Leite aparece com 22,7%. Este cenário apresenta o maior índice de brancos, nulos ou indecisos, totalizando 31,8%.

A sondagem também incluiu o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), que recentemente desistiu da disputa. Se o enfrentamento ocorresse hoje, Lula teria 46,1% e Ratinho Júnior, 38,7%. O índice de brancos, nulos ou indecisos seria de 15,2%.

Em outra projeção, contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Tarcísio aparece com 47,2% e o presidente Lula com 46,3% das intenções de voto. Brancos, nulos ou indecisos somam 6,5%.

Se a disputa fosse entre Lula e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), Michelle teria 47% das intenções de voto, contra 46,8% de Lula, resultando em mais um empate técnico. Brancos, nulos ou indecisos somam 6,2%.

Uma reedição do segundo turno de 2022, entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e Lula, mostraria Bolsonaro com 47,4% e Lula com 46,6% das preferências. No entanto, Bolsonaro está inelegível. Brancos, nulos ou indecisos seriam 6%.

Lula lidera cenários de primeiro turno

O atual presidente da República lidera todos os cenários de primeiro turno testados pela pesquisa. Ele é seguido por Flávio Bolsonaro ou Tarcísio de Freitas, que já declarou apoio ao filho do ex-presidente.

No cenário considerado mais provável, com Ronaldo Caiado (PSD) como candidato, Lula alcançaria 45,9%. Flávio Bolsonaro teria 40,1%. Na sequência, apareceriam: Renan Santos (Missão), com 4,4%; Caiado, com 3,7%; Romeu Zema (Novo), com 3,1%; e Aldo Rebelo, com 0,6%. Brancos e nulos somariam 1,9%, com 0,3% de indecisos.

Se o candidato do PSD fosse o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, Lula teria 45,5% e Flávio Bolsonaro somaria 42,4%. Renan Santos registraria 4,6%, seguido por Eduardo Leite com 1,2% e Aldo Rebelo com 0,8%. Brancos e nulos seriam 1,6%, com 0,3% de indecisos.

A pesquisa também avaliou uma hipótese em que Lula é substituído pelo ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT). Neste caso, Flávio Bolsonaro aparece à frente, com 40,1% das intenções de voto, contra 37,6% do petista. Haddad anunciou recentemente sua pré-candidatura ao governo de São Paulo.

Qual resultado preocupa mais o eleitor?

A pesquisa Atlas/Bloomberg também questionou os eleitores sobre qual resultado da eleição causa mais preocupação. Para 47,4%, a maior preocupação é a reeleição de Lula. Já 44,5% apontam a eleição de Flávio Bolsonaro como a principal inquietação. Outros 7,4% dos entrevistados afirmam que ambos os cenários os preocupam igualmente.