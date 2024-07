Assessores avaliam que Lula não deve responder a provocações de Milei

Assessores do Palácio do Planalto, (prédio que abriga o Gabinete da Presidência da República, e, também, a Casa Civil, entre outros órgãos), avaliam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não deve responder a provocações do presidente argentino, Javier Millei, 'para não rebaixar o jogo', informou uma fonte no Palácio do Planalto, nesta terça-feira (02.07).

O Itamaraty informou que vai observar a postura de Milei em viagem ao sul do Brasil, após a série de ataques postadas pelo presidente argentino, Javier Millei, em uma publicação no X, antigo Twitter, com uma série de ataques ao presidente Lula.

Em postagem na rede social X, nesta terça-feira (02.07), Milei sem dar nome, escreveu: "perfeito dinossauro idiota". Em outro trecho, cita Lula dizendo que o petista foi "preso por corrupção" e que é "comunista".

Golpe

Na postagem, o presidente da Argentina também insiste na versão de que a recente tentativa de golpe militar na Bolívia foi uma fraude – posição argentina que já foi repudiada pelo governo de Luis Arce e que, inclusive, rendeu uma chamada ao embaixador argentino em La Paz.

A ideia de uma tentativa de "autogolpe" na Bolívia ganhou força depois que o general Juan José Zúñiga, que liderou o movimento golpista, afirmou ter agido a pedido de Arce para aumentar sua popularidade, algo que foi negado pelo presidente boliviano.

"Depois dos ataques de Lula (especialmente sua forte interferência na campanha eleitoral e sólido apoio à campanha mais suja da história) ele reclama porque eu lhe respondo com sinceridade (ele foi preso por corrupção e é comunista)", diz trecho da postagem de Javier Milei.

A campanha "mais suja da história" mencionada pelo presidente argentino na postagem é a de Sergio Massa, peronista que contava com o apoio do governo Lula na disputa presidencial contra Milei no ano passado.

Assessores próximos a Lula reclamaram da postura agressiva do mandatário argentino, mas afirmam que não deve haver uma resposta igualmente provocativa via manifestação nas redes sociais. Eles avaliam que “seria dar o palanque que Milei quer". "Não podemos rebaixar o debate", disse uma fonte.

Relações Exteriores

No Itamaraty, a avaliação de alguns segmentos é de que Milei "acusa o golpe pelas críticas recebidas por sua maneira de conduzir a diplomacia argentina". O Ministério das Relações Exteriores também descarta qualquer manifestação, mas vai acompanhar de perto a agenda do presidente argentino no próximo fim de semana, quando Javier Milei irá a Santa Catarina para participar de um fórum conservador.

Em uma entrevista em 26 de junho, Lula cobrou pedido de desculpas por parte de Milei ao Brasil. Segundo Lula, o presidente argentino falou "muita bobagem".