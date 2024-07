Milei intensifica críticas ao governo boliviano por 'fraude montada' em tentativa de golpe

O presidente Argentino, Javier Milei, intensificou nesta terça-feira (02.07) suas críticas ao governo da Bolívia pelo que chamou de "fraude montada" na tentativa frustrada de golpe de Estado em La Paz, ao mesmo tempo em que também voltou a criticar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"É conhecida a fraude montada na Bolívia e o perfeito idiota, em vez de admitir seu erro, me critica por deixar sua estupidez à vista", escreveu o chefe de Estado argentino na rede social X, sem mencionar claramente quem seria o "perfeito idiota".

Em sua mensagem, Milei também criticou novamente Lula, dizendo que "foi preso por corrupção e é comunista".

Na segunda-feira, a Bolívia convocou seu embaixador em Buenos Aires para consultas, irritada com a declaração do governo argentino sobre o fracassado golpe contra o presidente Luis Arce em 26 de junho.

Ao mesmo tempo, o Ministério das Relações Exteriores boliviano convocou o embaixador argentino em La Paz para manifestar "seu enérgico repúdio" às declarações "inamistosas, temerárias, desinformadas e tendenciosas".

A presidência argentina se baseou em "relatórios de inteligência" para afirmar que o suposto golpe fracassado não ocorreu e foi além ao considerar que "há muito tempo a democracia boliviana está em perigo, não por um golpe militar, mas porque historicamente os governos socialistas tendem a se transformar em ditaduras".

O ultraliberal Milei mantém relações tensas com os governos de esquerda da região.

O presidente argentino argumentou problemas de agenda para desistir de sua participação na cúpula presidencial do Mercosul, da qual a Argentina faz parte junto com Brasil, Paraguai e Uruguai, e que será realizada na segunda-feira em Assunção, sendo representado pela ministra das Relações Exteriores, Diana Mondino.

Em contrapartida, seu porta-voz, Manuel Adorni, anunciou na segunda-feira que Milei viajará para o Brasil no fim de semana para participar de um evento no qual "não está descartado" um encontro com o ex-presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro, adversário político de Lula.

Milei fará uma palestra na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC) em Camboriú, Santa Catarina, onde Bolsonaro também será um dos palestrantes.