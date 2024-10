Arthur Lira oficializa apoio a Hugo Motta para a presidência da Câmara em 2025

Nesta terça-feira (29), o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), formalizou seu apoio à candidatura de Hugo Motta (Republicanos-PB) para liderar a Casa em 2025.

“Depois de muito conversar e, sobretudo, de ouvir, estou convicto de que o candidato com maiores condições políticas de construir convergências no Parlamento é o deputado Hugo Motta, nome que demonstrou capacidade de aliar polos aparentemente antagônicos com diálogo, leveza e altivez”, afirmou Lira a jornalistas.

Além disso, Lira destacou a experiência do parlamentar, atualmente em seu quarto mandato, como um dos atributos que justificam seu apoio.

“Viveu e vive de perto os desafios que perpassam a nossa gestão, vai saber manter a marcha da Câmara dos Deputados, seguindo esta mesma receita que tantos bons frutos deu ao Brasil: respeito ao Plenário, cumprimento da palavra empenhada e busca incessante por convergência”, acrescentou o presidente da Câmara.

A oficialização do apoio de Lira era aguardada desde agosto, prazo inicial estabelecido por ele para definir sua posição na sucessão.

Nesta terça-feira (29), o Republicanos fará um ato simbólico na sede do partido em Brasília para lançar a candidatura de Motta.

Na última semana, Lira e Motta marcaram presença juntos em um evento do agronegócio. Nas semanas recentes, líderes de diversos partidos têm indicado apoio a Motta, que vem buscando alianças entre parlamentares.

O deputado também trabalha para angariar o apoio de bancadas como a do PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Marcadas para fevereiro de 2025, as eleições internas para o novo presidente da Câmara já mobilizam articulações dentro da Casa desde o início deste ano.

Elmar Nascimento

No início do ano, Elmar Nascimento (União-BA), líder do maior bloco político da Câmara, despontava como o favorito de Lira. No entanto, Lira decidiu apoiar Motta em busca de um número maior de apoios.

A candidatura de Motta tornou-se possível após a desistência de Marcos Pereira (SP), presidente nacional do Republicanos, que ensaiava concorrer, mas abriu mão da disputa em favor de Motta.

Agora, Elmar Nascimento aliou-se a Antonio Brito (PSD-BA), também interessado na presidência, para lançar uma chapa única. Ambos buscam apoio do presidente Lula.

Em sua fala, Lira mencionou os deputados Elmar e Antonio como “verdadeiros amigos de vida” e afirmou ter mantido um “diálogo aberto, franco e, sobretudo, leal” com todos que colocaram seus nomes na corrida pela presidência.

“Jamais caberia a mim, Presidente da Casa, um entre iguais, cercear as legítimas pretensões de quem quer que seja ou obstar o projeto político de um outro parlamentar”, declarou Lira.

Neste mês, Elmar se encontrou com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e declarou apoio a Evandro Leitão, candidato petista à prefeitura de Fortaleza (CE). Além disso, o deputado reuniu-se com representantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e sindicalistas.

Negociações com bancadas

Odair Cunha (MG), líder do PT na Câmara, afirmou que a bancada ainda não tem prazo para definir qual candidato apoiará, mas destacou que a candidatura de Hugo Motta é vista como uma de “convergência”.

Valdemar Costa Neto, presidente do PL, disse que o partido deve apoiar o candidato que se comprometer a pautar o projeto que visa a anistia de Bolsonaro, na tentativa de garantir a elegibilidade do ex-presidente para as eleições de 2026.