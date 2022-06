Arnaldo Jordy e membro de grupo de direita brigam em bar de Belém

O ex-deputado federal e presidente estadual do partido Cidadania no Pará, Arnaldo Jordy, se envolveu em uma discussão no bar Égua do Boteco, bairro da Pedreira, em Belém. No vídeo que viralizou nas redes sociais, o usuário identificado como Otávio Andrade se aproxima de Jordy, que estava sentando, e o acusa de ser comunista e de responder processo por pedofilia.

Em seguida, o político parte para cima do acusador e não há registro preciso do que houve por alguns segundos. Após isso, Otavio Andrade continua direcionando acusações, momento em que o ex-deputado paga uma cadeira e tenta intimidá-lo. A atendente do bar e uma mulher que não aparece no vídeo tentam apaziguar a situação, mas Andrade brada: “O ex-presidente do Cidadania aqui, Jordy, deputado, tá me agredindo”. A Polícia Militar foi acionada para conter a discussão.

Na noite desta sexta-feira, 17, um boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado por Arnaldo Jordy por meio da Delegacia Virtual da Polícia Civil. No documento, é informado que Otávio Andrade seria membro do grupo “Direita da Periferia”. Jordy também publicou um vídeo em seu perfil no Instagram onde apresenta sua versão do ocorrido e se defende das acusações.

“Quero dizer que nunca, em tempo algum, respondi processo de natureza alguma sobre qualquer coisa”, afirma o político, acrescentando que se orgulha de ter sido o autor da CPI de combate à pedofilia, instalada na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) e que apurou casos de abuso sexual contra menores entre os anos de 2009 e 2010. “Não vou aceitar que esses impropérios sejam ofendidos a mim por quem quer que seja”, pontuou.