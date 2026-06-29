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Política

Apresentadores de rádio e TV que disputarão a eleição têm até 30 de junho para deixarem cargos

Estadão Conteúdo

Apresentadores e profissionais de rádio e televisão que pretendem concorrer nas eleições de outubro têm até esta terça-feira, 30, para se afastar de seus programas, conforme exigência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) descrita na Lei das Eleições. O descumprimento da regra pode resultar em multa e até no indeferimento do registro de candidatura.

"A partir de 30 de junho do ano da eleição, é vedado, ainda, às emissoras transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato", diz trecho da norma. Entre os nomes que deixam a televisão para entrar na disputa está Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos.

A apresentadora se filiou ao PSD e será candidata a deputada federal por São Paulo. Ela se despediu no último sábado, 27, do comando do programa Sábado Animado, exibido pelo SBT.

Outro apresentador que deixou a televisão foi Sikêra Júnior, que encerrou no dia 12 de junho sua participação em um programa policial. Segundo ele, o convite para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados partiu do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

José Luiz Datena também deixou a televisão neste mês. A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) informou que o desligamento ocorreu a pedido do apresentador, que pretende disputar as eleições pelo PSB. O convite foi articulado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e pelo ex-ministro Márcio França, vice na chapa de Fernando Haddad ao governo de São Paulo.

Além de nomes conhecidos da televisão, os partidos têm buscado fortalecer suas chapas com influenciadores digitais e personalidades da mídia, apostando na popularidade desses candidatos para ampliar o desempenho eleitoral nas eleições deste ano para cargos proporcionais.

A influenciadora fitness Gracyanne Barbosa, participante do Big Brother Brasil 2025, oficializou sua filiação ao Republicanos em fevereiro e quer disputar uma vaga na Câmara pelo Rio de Janeiro. Também pelo partido, a socialite Val Marchiori confirmou, em março, sua pré-candidatura a deputada federal por São Paulo, prometendo campanha voltada à saúde da mulher.

Rico Melquiades, vencedor da 13ª edição do reality A Fazenda, em 2021, filiou-se ao PSDB em abril. Em publicação nas redes sociais, afirmou que pretende defender a ampliação do acesso à cirurgia plástica pelo Sistema Único de Saúde (SUS), caso seja eleito deputado federal por Alagoas.

"Se eu ganhar vou liberar cirurgia plástica pra geral", escreveu o influenciador em postagem em que marcou o ex-prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (JHC), que se filiou no mesmo dia.

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ELEIÇÕES 2026/CANDIDATURA/PROFISSIONAIS/IMPRENSA
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