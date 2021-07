Após prisão de Roberto Dias, Senado relembra outros casos de prisão em CPI

A última quarta-feira (7) foi marcada pela prisão do ex-diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias, sob acusação de mentir à CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da pandemia da Covid-19. Ainda naquela noite, Roberto Dias pagou fiança e foi liberado. No entanto, o assunto repercutiu e, na manhã de hoje (8), o Senado relembrou outros casos de investigados que deixaram uma sessão de CPI presos no Brasil. Assista abaixo!

