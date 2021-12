Após operação, Prefeitura de Parauapebas afirma: compra de equipamentos foi dentro da lei

A Prefeitura de Parauapebas emitiu nota, nesta terça-feira (14), afirmando que equipamentos usados pela área da saúde durante a pandemia, adquiridos pela gestão municipal, “estão sendo devidamente utilizados no Hospital Geral de Parauapebas (HGP), Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Unidades de Saúde”. Segundo o Município, os respiradores “obedecem especificações técnicas para atender os pacientes com complicações da covid-19”.



O comunicado foi divulgado após as casas do prefeito do município, Darci Lermen, e do secretário municipal de Saúde, Gilberto Laranjeiras, serem alvos de busca e apreensão pela equipe do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Pará.



O objetivo da ação foi a apreensão de documentos relacionados às suspeitas no processo de compra dos equipamentos . Além disso, o secretário especial do governo, Keniston de Jesus Rego Braga, e o secretário-adjunto de Saúde, Paulo de Tarso Vilarinhos, também são investigados pela compra de aparelhos no valor de R$ 2,6 milhões.

Segundo o Ministério Público, houve a dispensa da licitação para a aquisição dos equipamentos, necessários à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da ala de covid-19 do Hospital Geral. O MP afirma ainda que a dispensa foi marcada por uma sequência de fraudes.