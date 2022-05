Após fim do prazo para tirar título, jovens comemoram participação na votação deste ano

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Pará registrou o alistamento de mais de 212 mil novos eleitores com idade entre 16 e 18 anos no Estado, no período de janeiro até esta quarta-feira (4), quando encerrou o prazo para tirar e regularizar o título de eleitor antes do pleito deste ano.

Segundo o secretário de tecnologia da informação do TRE-PA, Alessandro Cruz, nos três últimos dias do fechamento do cadastro, foi observada uma procura crescente dos eleitores no Pará. O fluxo de atendimendos no órgão foi intenso nesta semana e, apenas na quarta, 70 mil pessoas foram atendidas.

“Na segunda-feira (2), atendemos, em todo o Estado, mais de 23 mil eleitores. Na terça-feira (3), mais de 32 mil, e na quarta (4), último dia do fechamento do cadastro, mais de 40 mil eleitores presencialmente em todo o Pará, sem contabilizar os atendimentos realizados de maneira online pelo Título Net. Em consequência disso, houve um aumento expressivo de jovens eleitores”, declara.

Estudantes querem votar este ano

Um dos jovens que tiraram seu título de eleitor este ano foi o estudante do curso de fisioterapia Cauã Machado, de 18 anos. Mesmo não se envolvendo muito das discussões e conversas sobre política, ele diz que tem uma base sólida sobre o assunto e busca sempre ter um pensamento próprio, sem se “alienar” por outros. Para além da obrigação que vem com a idade, ele também tirou o documento por vontade própria, para exercer seu papel como cidadão.

“A sociedade é para todos, não podemos deixar que decidam o futuro e o rumo de alguma coisa por nós. Não é um tópico que me chame tanta atenção, mas tento fazer pequenas pesquisas para não ficar totalmente por fora do que acontece na política em geral”, comenta. Como esta será sua primeira votação, Cauã está ansioso.

Já a estudante do curso técnico de enfermagem Brenda Souza, de 19 anos, que também tirou o título agora, conta que o processo foi super rápido. Ela foi a um shopping próximo, onde havia o espaço de atendimento ao eleitor. Como não havia muitas pessoas, o atendimento foi rápido e prático.

Ela resolveu tirar seu título tanto pela obrigação quanto pela vontade de votar e atuar como cidadã no âmbito democrático. Para ela, o jovem faz toda a diferença na hora de escolher quem vai integrar a política. “Somos protagonistas no cenário político brasileiro. Podemos abrir novos caminhos, tendemos a compreender mais sobre a política, participar ativamente dos movimentos e afins. Ultimamente vem sendo um dos assuntos mais falados em redes sociais, onde jovens estão bem presentes. Comecei a ver a importância da minha participação e acompanho bastante”, ressalta.