Após evento em Parauapebas, Bolsonaro encerra agenda no Pará

O ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), encerrou a agenda de compromissos no Pará, na manhã desta terça-feira (2). Após a participação no evento de lançamento da pré-candidatura municipal do Dr. Felipe Augusto, em Parauapebas, Bolsonaro e a esposa, Michelle Bolsonaro, seguiram rumo a Confins, em Minas Gerais.

O casal Jair e Michelle Bolsonaro desembarcou em Belém no último domingo (30/06), para anunciar o nome do deputado federal Éder Mauro (PL) como pré-candidato à Prefeitura Municipal de Belém nas eleições deste ano. No mesmo dia, o ex-presidente passeou pelas ruas da capital paraense cercado de apoiadores.

Na segunda-feira (1º), o ex-presidente já havia passado por São Geraldo Araguaia para anunciar Regivaldo Bala como pré-candidato à prefeitura do município pelo PL, além de visitar as obras da Ponte Xamboia, localizada na BR-153, na divisa do Pará com Tocantins. Em seguida, Bolsonaro seguiu para Marabá, onde lançou o deputado estadual Toni Cunha para o executivo municipal. Ainda em terras marabaenses, ele almoçou com apoiadores e participou de uma motociata.