Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Após denunciar difamação por Eduardo Bolsonaro, presidente do BB defende combate a fake news

Sem citar nenhum caso específico, ela afirmou que é preciso incentivar que as pessoas "pensem criticamente"

Estadão Conteúdo

A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, defendeu nesta segunda-feira (1º) a importância de "combater mentiras", em referência a fake news. Sem citar nenhum caso específico, ela afirmou que é preciso incentivar que as pessoas "pensem criticamente", em meio à desinformação.

As declarações foram feita durante o evento de lançamento da Agenda 30 BB, documento que traz os compromissos de longo prazo e o plano de sustentabilidade do banco. E elas ocorrem dias após o BB ter denunciado à Advocacia-Geral da União (AGU) uma série de postagens feitas nas redes sociais com informações falsas sobre o banco e a aplicação da Lei Magnitsky, incluindo um vídeo feito pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

No dia 25 de agosto, a AGU enviou uma notícia-crime à Polícia Federal, devido a essa denúncia.

"A gente fala muito de fake news, eu gosto de falar de combate à mentira mesmo. A gente precisa combater a mentira. O senso crítico deixou de fazer parte do nosso dia a dia. A gente precisa voltar a incentivar a que todos pensem criticamente", completou a executiva.

'Obrigada por resistir'

Tarciana aproveitou o evento para elogiar e fazer uma defesa da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

"Aqui é o agradecimento, ministra, pela agenda, mas aproveito para fazer o agradecimento por tudo que você tem feito pelo País nessa gestão, agora, no Ministério do Meio Ambiente. Muito obrigada por resistir, muito obrigada pela sua resistência", disse Tarciana. "Eu sei que não é fácil, mas que bom que nós temos você à frente desse ministério."

Marina é uma das ministras presentes no evento, junto com a chefe da pasta de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, foi convidada, mas não pôde comparecer ao evento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BB/AGENDA BB 30/TARCIANA MEDEIROS/EDUARDO BOLSONARO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

declaração

Após denunciar difamação por Eduardo Bolsonaro, presidente do BB defende combate a fake news

Sem citar nenhum caso específico, ela afirmou que é preciso incentivar que as pessoas "pensem criticamente"

01.09.25 18h58

Eduardo afirma que Tarcísio não é o candidato esperado pelo eleitor bolsonarista

01.09.25 17h13

Apoiador de Marçal mira STF e cobra reação da OAB: 'O que é um Judiciário independente?'

01.09.25 16h53

decisão

Moraes autoriza visita de Arthur Lira a Bolsonaro na véspera do julgamento da trama golpista

Foi a defesa de Bolsonaro quem pediu autorização do STF para a visita

01.09.25 16h27

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

XENOFOBIA

Vereador de Joinville chama Pará de “lixo” e volta a atacar migrantes do Norte e Nordeste

A declaração foi considerada preconceituosa e recebeu uma enxurrada de críticas de colegas parlamentares e internautas, sobretudo de paraenses

27.08.25 15h44

Polêmica

Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Catarina sobre migrantes do Norte e Nordeste; assista!

O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

19.08.25 10h35

LEGADO

Morre Diogo Seixas Condurú, advogado e ex-magistrado do TRE/PA

Diogo tratava um câncer no instestino

25.08.25 12h09

Assalto

Eduardo Bolsonaro associa assalto na casa de avós a Alexandre de Moraes

De acordo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, agentes do 37º BPM (Resende) foram acionados para uma ocorrência de roubo a residência no bairro Vila Julieta

25.08.25 12h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda