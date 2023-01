Após ataques, Lula e Obama trocam mensagens no Twitter e defendem democracia brasileira

O ex-presidente dos Estados Unidos (EUA) Barack Obama se pronunciou, nesta segunda-feira (9), contra os ataques à democracia brasileira. Em mensagem publicada em sua conta oficial no Twitter, o político disse que "o mundo inteiro tem interesse no sucesso da democracia brasileira".

Obama ainda falou que, juntos, "devemos rejeitar qualquer esforço para derrubar ou perturbar a vontade do povo brasileiro e afirmar a transferência pacífica de poder como pedra angular da democracia". Ele fez referência aos ataques terroristas contra as sedes dos Três Poderes, em Brasília (DF), no último domingo (8). Confira a mensagem em inglês:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) respondeu à mensagem, também pelo Twitter, dizendo que continua firme na defesa da democracia no Brasil. Ele também agradeceu a Barack Obama. Leia a publicação em inglês:

Já em português, o presidente Lula disse que "o mundo sabe a importância de defendermos e cuidarmos da democracia no Brasil. Agradeço a solidariedade, Barack Obama".