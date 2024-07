Após anúncio de greve, agências do INSS funcionam normalmente na região metropolitana de Belém

Um dia depois do anúncio da greve dos servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), as agências do INSS em Belém funcionaram normalmente nesta quinta-feira (11/07). O grupo Liberal percorreu três agências da região metropolitana de Belém - uma em Ananindeua e duas na capital - e a paralisação não afetou os serviços prestados, segundo funcionários e pessoas que procuraram atendimento nesses locais.

Na gerência executiva no INSS Belém, no bairro de Nazaré, o atendimento ao público ocorreu normalmente até 13h, e as perícias médicas são realizadas até as 18h. Segundo informação repassada por funcionário na agência, a paralisação do órgão vai iniciar no dia 16 de julho. Na agência da avenida Dom Vicente Zico, em Ananindeua, os serviços também seguiram normalmente ao longo da manhã.

Uma das pessoas ouvidas pelo Grupo Liberal foi o operador de pescado Josemilton de Oliveira Lopes, de 32 anos. Ele afirmou que foi na agência para pegar uma declaração de benefício de um acidente de trabalho e, apesar da demora, foi atendido normalmente e não ouviu comentário sobre a greve. “Não falaram nada. Só fui pegar uma declaração do meu benefício, que foi suspenso, e eu já consegui reativar de novo”, declarou.

Greve do INSS

Os servidores do INSS anunciaram greve nacional nesta quarta-feira (10/07). Eles alegam desestruturação do Instituto, a partir de sistemas inoperantes e falta de equipamentos. Além da precariedade e também da remuneração, que não tem previsão de reajuste para 2024. De acordo com o SINSSP-BR (sindicato nacional), 50% dos trabalhadores estão trabalhando remotamente e aderindo à greve.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)