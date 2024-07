Servidores do INSS anunciam greve por 'sucateamento' e problemas na carreira

Os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciam greve, por tempo indeterminado, a partir desta quarta-feira (10). Eles apontam a desestruturação do Instituto, a partir de sistemas inoperantes e falta de equipamentos. Eles reclamam da precariedade e também da remuneração, que não tem previsão de reajuste para 2024.

Representantes dos servidores informaram que ainda não há um balanço de adesão, mas a expectativa é que a paralisação vai afetar análise e concessão de benefícios como aposentadorias e pensões e BPC (Benefício de Prestação Continuada), de recursos e revisões, os atendimentos presenciais (exceto perícia médica) e o pente-fino em auxílios, proposto pelo governo Lula para garantir a economia de R$ 25,9 bilhões em despesas obrigatórias.

De acordo com o SINSSP-BR (sindicato nacional), 50% dos trabalhadores estão trabalhando remotamente e aderindo à greve.

O INSS afirma que, até o momento, "não tem informação de agência fechada em relação a atendimento ao segurado" e segue com todos os canais remotos em funcionamento. O órgão informa que o segurado pode acessar normalmente o aplicativo ou o site Meu INSS e ligar para a Central Telefônica 135, que funciona das 7h às 22h.