Anvisa recomenda isolamento para Bolsonaro e integrantes da comitiva presidencial

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendou, nesta quarta-feira (22), aos integrantes da comitiva de Jair Bolsonaro, que tiveram contato com o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, o isolamento por 14 dias. A comitiva brasileira acompanhou o presidente durante a viagem à Assembleia-Geral da ONU e retornam ao Brasil nesta quarta. As informações são do portal Metrópoles.

A recomendação da Anvisa segue os termos do Guia de Vigilância Epidemiológica para covid-19 do Ministério da Saúde. Queiroga, que cumprirá quarentena em Nova York, não foi o primeiro membro da comitiva a testar positivo para Covid-19.

Conforme informou a CNN, um diplomata enviado para preparar a viagem de Bolsonaro à ONU, também testou positivo na segunda-feira (20).

“A agência submeteu à Casa Civil considerações relativas aos regramentos vigentes e antecipou recomendação sanitária alinhadas às regras brasileiras que visam à proteção dos viajantes e da população do país”, diz a Anvisa em nota.

O órgão ainda estabelece uma série de regras que devem ser seguidas pela comitiva brasileira que esteve na ONU.

Veja abaixo as recomendações da Anvisa para a comitiva:

- Desembarquem no Brasil de forma a expor, o mínimo possível, ambientes e pessoas;

- Cumpram o período de isolamento de 14 dias após o último dia de contato com o caso confirmado de covid-19, conforme o Guia de Vigilância Epidemiológica para Covid-19

- Cumpram isolamento na cidade de desembarque no Brasil, evitando novos deslocamentos até que tenham ultrapassado o período de transmissibilidade do vírus;

- Refazer os testes de covid-10 no Brasil.

Adicionalmente, após do desembarque da comitiva brasileira, a Anvisa propõe que seja realizada a limpeza e desinfecção da aeronave conforme os protocolos de higienização.