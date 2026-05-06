Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Amcham comemora encontro de Lula com Trump e pede agenda pragmática

Estadão Conteúdo

A Câmara Americana de Comércio para o Brasil - Amcham diz que recebeu "com satisfação" o encontro, marcado para esta quinta-feira, 06, entre os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo a câmara de comércio que reúne empresas com negócios nos dois países, a reunião representa uma "oportunidade relevante" para o avanço em temas como tarifas e minerais críticos.

"Uma agenda pragmática, que inclua resultados sobre tarifas, minerais críticos, economia digital, energia e combate ao crime transnacional, oferecerá um caminho promissor para destravar o potencial da relação econômica bilateral", comenta o presidente da Amcham Brasil, Abrão Neto.

A Amcham aguarda por avanços na redução de barreiras, tanto tarifárias quanto não tarifárias, assim como uma solução negociada frente à possibilidade de novas sanções comerciais contra o Brasil no âmbito da Seção 301, onde são investigadas práticas comerciais consideradas injustas pelo governo americano.

Também há expectativa de que os países estabeleçam as bases para a cooperação na produção de minerais críticos e terras raras, incluindo transformação industrial, inovação tecnológica, promoção de investimentos, financiamento e parcerias empresariais.

A entidade também espera que a pauta inclua temas como investimentos em inteligência artificial e data centers, parcerias em energia, incluindo fontes renováveis e tradicionais, e combate ao crime organizado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LULA/EUA/TRUMP/REUNIÃO/AMCHAM
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

eleições 2026

Augusto Cury lança pré-candidatura a presidente, prega pacificação e quer ser 'exemplo mundial'

O pré-candidato elencou como propostas a criação de bancos e escolas de empreendedorismos nas comunidades

06.05.26 22h17

Política

Morre em Belém o ex-vereador e pastor Paulo Queiroz, aos 73 anos

Velório será aberto ao público na Igreja Quadrangular na Pedreirara. Horário ainda será divulgado pela família. 

06.05.26 22h11

Política

Pará participa do II Congresso do Conselho Nacional de Secretários de Planejamento, em Brasília (DF)

Governo estadual destacou o Plano Pará 2050, planejamento estratégico de longo prazo com projetos estruturantes

06.05.26 21h46

política

Temer lamenta Senado ter rejeitado Messias para o STF: 'competentíssimo'

Na última quarta-feira, 29, Messias teve seu nome avaliado pelo Senado e foi rejeitado por 42 votos contrários e 34 favoráveis

06.05.26 19h36

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

BRASIL

Imprensa internacional classifica rejeição de Messias ao STF como ‘derrota histórica’ de Lula

Jornais e agências de notícias destacaram o caráter atípico da decisão

30.04.26 10h47

RELATO

Técnica de enfermagem registra ocorrência por agressão contra o senador Magno Malta

o parlamentar teria desferido um tapa no rosto da profissional e proferido insultos após um problema técnico durante a aplicação de contraste para um exame

02.05.26 10h07

eleições 2026

Última semana para regularizar título eleitoral: veja locais e horários de atendimento no Pará

Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE do Pará) abriu novos postos e ampliou o horário de funcionamento em todo o Estado para atender a demanda

29.04.26 11h35

crítica

Lula não tem mais força, diz Tarcísio sobre rejeição a Messias

Messias foi rejeitado pela Casa Alta por 42 votos contrários e 34 favoráveis. A derrota de um indicado pelo presidente da República não acontecia desde 1894, na Primeira República

30.04.26 14h42

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda