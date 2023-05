Alexandre Padilha diz que Lula mandou cobrar votos de partidos que têm ministérios

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta segunda-feira (8), que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou uma rodada de conversas com partidos que comandam os ministérios. Um dos objetivos é cobrar votos. Segundo Padilha, as primeiras reuniões serão com PSB e PSD, e posteriormente com MDB e União Brasil.

O ministro falou com a imprensa após uma reunião com Lula, na qual foi tratada a estratégia de diálogo com a Câmara e com o Senado.

Padilha informou que o governo está liberando as emendas parlamentares de acordo com o calendário do Orçamento da União. A demora na liberação de emendas é uma queixa dos congressistas com relação ao Palácio do Planalto.

O governo vem de semanas de derrotas no Congresso. Quatro comissões parlamentares de inquérito (CPIs) foram criadas. Uma delas, a CPI dos Atos Golpistas, vai funcionar conjuntamente com a Câmara e com o Senado.

As outras três são da Câmara, entre elas a CPI do MST, que pode causar desgaste ao governo. Na semana passada, a Câmara derrubou um decreto de Lula que alterava o marco do saneamento básico. Mesmo partidos que têm ministros nomeados votaram contra o governo.