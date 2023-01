Alexandre de Moraes não pode ser relator de habeas corpus preventivo para Bolsonaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes não pode ser relator de habeas corpus preventivo para o ex-presidente Jair Bolsonaro e para o ex-ministro Anderson Torres sobre os atos criminosos de 8 de janeiro. As informações são do Correio Braziliense.

Moraes é relator das ações que investigam, a pedido da Polícia Federal (PF) e do Ministério Público Federal (MPF), os responsáveis pelas invasões e vandalismo contra o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e STF.

Então, o também presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deveria, por prevenção, ficar também com a relatoria de caso semelhante. Porém, o processo em questão pede o encerramento do inquérito que está nas mãos de Moraes, o que torna o ministro suspeito para julgar o habeas corpus preventivo.