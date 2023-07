Alexandre de Moraes confirma em depoimento versão de xingamento e agressão a filho em Roma

De acordo com os cinco depoimentos prestados por Alexandre de Moraes e seus familiares à Polícia Federal, as ofensas e agressões ocorridas no Aeroporto Internacional de Roma há duas semanas tiveram motivação política. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sua esposa e seus três filhos relataram que os agressores pretendiam "constranger" Moraes devido à sua posição pública.

Nos depoimentos, Moraes descreveu como uma mulher identificada como Andréa Munarão se aproximou dele enquanto ele se credenciava para acessar uma sala VIP no aeroporto em Roma. Ela começou a proferir xingamentos, chamando-o de "comunista", "bandido" e "comprado". Dentro da sala VIP, a mulher continuou agravando a situação, gravando Moraes com o celular e gritando aos filhos dele que o ministro havia "fraudado as urnas e roubado as eleições".

Os depoimentos revelam que, diante das ofensas, os filhos de Moraes alertaram Andréa sobre possíveis consequências legais caso ela prosseguisse com as agressões. Nesse momento, ela chamou o marido, Roberto Mantovani, que estava nas proximidades. Roberto também passou a agredir verbalmente a família do ministro, direcionando insultos ao filho de Moraes, incluindo termos como "filho de bandido, comunista, ladrão". O filho de Moraes tentou gravar as agressões, segundo o depoimento, mas acabou sendo agredido com um tapa no rosto e teve seus óculos derrubados por Roberto Mantovani.

Ministro tirou foto dos agressores para identificação

Os depoimentos destacam que, após ser contido por um estrangeiro e sair momentaneamente da sala VIP, Roberto retornou e continuou gravando e ofendendo a família de Moraes. Diante dessa situação, o ministro tomou a iniciativa de tirar fotos dos agressores para posterior identificação e possível processo no Brasil. Entretanto, mesmo diante dessa reação, disse Moraes, as ofensas persistiram por parte de Roberto, Andréa Munarão e do genro do casal, Alex Zanatta. Após registrar as imagens, Moraes e sua família se retiraram do local.