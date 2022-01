Alepa e Câmara Municipal de Vereadores de Belém mantêm retomada de sessões dia 1º de fevereiro

Os presidentes da Câmara Municipal de Vereadores de Belém (CMB) e da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), vereador Zeca Pirão (MDB) e deputado Chicão (MDB), confirmaram a manutenção da data de 1º de fevereiro como início das atividades presenciais em 2022. Mesmo com o aumento do número de casos de Influenza e Covid-19 no Estado, por conta da variante Ômicron, as Casas pretendem abrir a agenda de sessões presenciais e, após conversar com os parlamentares, decidirão se serão mantidas.

O presidente da CMB, Zeca Pirão, informa que logo no dia 1º será realizado um trabalho de certificação para averiguar quais funcionários e vereadores estão em condições de realizar suas atividades laborais e quais destes apresentaram síndromes gripais e/ou contraíram o Covid-19, para depois ser formulado a maneira que ocorrerá o início das atividades parlamentares.

“Está previsto a primeira sessão dia 1° de fevereiro, mas estamos com problemas sérios na parte elétrica no prédio. Abriremos a primeira sessão e pode ser que tenhamos que suspender por conta disso, da nova cepa, da contaminação de servidores e vereadores”, declarou Pirão.

A Alepa informou também, por meio de nota, que até o presente momento o retorno dos trabalhos legislativos está mantido de forma presencial para o dia 1º de fevereiro, assegurando, portanto, todos os protocolos de segurança aos servidores e visitantes. “Estamos em constante monitoramento do cenário sobre o avanço da variante Ômicron do coronavírus, e em casos de agravamentos, será analisado em conjunto com os parlamentares e profissionais de saúde da Casa de Leis, para tomarmos a decisão sobre a retomada dos trabalhos remotos”, garantiu a nota.

A Casa de leis estadual informou que três parlamentares foram infectados com Covid-19, as deputadas Renilce Nicodemos e Dilvanda Faro, e o deputado Eliel Faustino.