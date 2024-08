Aldo Rebelo sobre alteração do Hino Nacional em ato de campanha de Boulos: 'não demonstrou respeito'

O ex-ministro e ex-deputado federal Aldo Rebelo criticou, nesta quarta-feira (28.08) a interpretação do Hino Nacional brasileiro em gênero neutro, durante um ato de campanha do deputado federal Guilherme Boulos, candidato à Prefeitura de São Paulo. Articulista do Grupo Liberal, Rebelo ressalta, em um vídeo publicado em suas redes sociais, que o Hino é "o símbolo maior da nossa unidade" e a campanha do político do PSOL "não teve respeito" por esse símbolo.

"O Hino Nacional Brasileiro foi com cantado com alteração de parte de sua letra, para ser adaptada à chamada linguagem neutra, que é a linguagem ao gosto dos adeptos da candidatura de Boulos. O que eu pergunto a Guilherme Boulos é o seguinte: você como deputado federal, sabe que o Hino Brasileiro precisa ser respeitado, cantado com respeito. Que o Hino Nacional Brasileiro é a primeira coisa eu nós aprendemos ou aprendíamos, pelo menos, quando entramos nas escolas, antes mesmo da alfabetização. Que quando um atleta brasileiro sobe o pódio das Olimpíadas, o Hino Nacional Brasileiro é tocado com muito respeito e a nossa bandeira sobe ao lugar mais alto do pódio", disse o ex-deputado.

"O hino nacional brasileiro, Boulos, e você deveria saber disso, é o símbolo maior da nossa unidade, da identidade nacional brasileira. Por essa razão é que ele é tocado nas solenidades, é que ele deve ser ensinado às crianças para ser cantado com orgulho e com respeito. Respeito que a sua campanha não demonstrou nesse gesto e campanha que demonstra, naturalmente, a impossibilidade de dirigir os destinos de São Paulo. Como é que as nossas crianças vão ser educadas por esse tipo de candidatura?", acrescentou Aldo Rebelo.

Repercussão

A interpretação do Hino nacional em gênero neutro viralizou nas redes e foi usado por adversários contra Guilherme Boulos. Após a repercussão negativa, o candidato do PSOL apagou o vídeo de suas redes sociais. A equipe de campanha também divulgou uma nota negando ter autorizado a alteração na letra do Hino.

"A campanha, em momento algum, solicitou ou autorizou alteração na letra do Hino Nacional interpretado na abertura do comício no último sábado, 24, na Zona Sul da cidade. A produtora, organizadora do evento, foi responsável pela contratação de todos os profissionais que trabalharam para a realização da atividade, incluindo a seleção e o convite à intérprete que cantou o Hino Nacional", disse, em comunicado.