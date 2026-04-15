Alcolumbre: Senado votará ainda hoje indicação de Odair Cunha para TCU

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), incluirá nesta quarta-feira, 15, a indicação do deputado federal Odair Cunha (PT) para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). A votação será de forma secreta e a aprovação depende de maioria simples, ou seja, da metade mais um dos senadores presentes na sessão.

A decisão foi anunciada depois de Alcolumbre consultar líderes partidários, que aceitaram incluir a indicação como extrapauta.

Odair recebeu 303 votos favoráveis durante votação na Câmara realizada ontem, 14, e contou com o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), por um acordo costurado em 2024. A candidatura do petista teve o endosso de 12 partidos.

Concorriam com Odair os deputados Elmar Nascimento (União-BA), Danilo Forte (PP-CE), Hugo Leal (PSD-RJ), Gilson Daniel (Podemos-ES), Soraya Santos (PL-RJ) e Adriana Ventura (Novo-SP).