Alckmin define filiação ao PSB com plano de ser vice de Lula

O acerto da entrada de Geraldo Alckmin no PSB foi firmado em reunião do ex-tucano com o presidente pessebistas, Carlos Siqueira, na manhã desta segunda-feira, 7, em São Paulo. As informações são da Agência Estado.

O dirigente e Alckmin ainda não definiram a data de filiação, mas o acordo é um passo importante na aproximação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com os pessebistas. O petista sinhá com Alckmin como seu vice.