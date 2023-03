AGU pede condenação definitiva de 40 pessoas envolvidas em atos golpistas

A Advocacia-Geral da União (AGU) solicitou à Justiça Federal do Distrito Federal a condenação definitiva de 40 pessoas que foram presas em flagrante por participarem de atos golpistas, que resultaram na depredação das sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro. Os acusados já tiveram seus bens bloqueados em ação provisória, e agora a AGU pede que eles sejam obrigados a pagar R$ 20,7 milhões aos cofres públicos de forma definitiva.

O valor é resultado da estimativa de prejuízos feita pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Palácio do Planalto, Câmara e Senado. A AGU afirma que há indícios de que os acusados participaram ativamente na execução dos atos de invasão e depredação de prédios públicos. Além disso, o órgão ressalta que os danos causados não foram apenas materiais, mas também afetaram a ordem democrática e a imagem do Brasil.

VEJA MAIS

Outras 84 pessoas presas em flagrante no mesmo dia já tiveram seus bens bloqueados pela AGU, mas ainda não foi apresentado pedido de condenação definitiva. Além disso, o órgão obteve o bloqueio de bens de 59 pessoas físicas e jurídicas suspeitas de financiar o fretamento de ônibus para os atos golpistas. A AGU reforça o seu compromisso com a defesa do patrimônio público e com a preservação da democracia, buscando responsabilizar todos os envolvidos nos atos ilegais.