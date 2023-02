AGU pede condenação de 54 acusados de financiar atos de vandalismo em Brasília

A Advocacia-Geral da União (AGU) fez, nesta segunda-feira (13), o primeiro pedido à Justiça Federal de condenação às 54 pessoas, uma associação, um sindicato e três empresas, envolvidas nos atos de vandalismos que aconteceram em Brasília, no dia 8 de janeiro. A AGU também pede o ressarcimento em R$ 20,7 milhões aos cofres públicos.

O valor foi calculado a partir dos dados dos prejuízos apresentados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Palácio do Planalto, Câmara dos Deputados e Senado Federal, alvos da ação de radicais.

VEJA MAIS

Segundo a AGU, houve uma articulação prévia para convocação de atos não pacíficos e de tomada de poder. Ainda de acordo com a instituição, “num regime democrático, como no sistema brasileiro, contraria os costumes da democracia e a boa-fé a convocação e financiamento de um movimento ou manifestação com intuito de tomada do poder, situação essa que evidencia a ilicitude do evento ocorrido”.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)