Advogado que confundiu livros no STF é expulso do Solidariedade

Após sua fala no Supremo Tribunal Federal (STF) Hery Kattwainkel, advogado de Thiago Mathar, que foi condenado a 14 anos de prisão por participar do 8 de Janeiro, foi expulso do Solidariedade na quinta- feira (14). Em nota publicada no Instagram, o Solidariedade afirmou que o advogado proferiu “graves ofensas” aos ministros do STF.



Kattwainkel confundiu o livro “O Príncipe”, de Nicolau Maquiavel (1469-1527), com o livro “O Pequeno Príncipe”, de Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944). A gafe foi ironizada pelo ministro Alexandre de Moraes. “É muito triste, e só não seria mais triste ou é mais triste, porque ainda confundiu ‘O Príncipe’ de Maquiavel com ‘O Pequeno Príncipe’ de Antoine de Saint-Exupéry que são obras que não tem absolutamente nada a ver”, declarou Moraes. E completou: “Mas, obviamente, que quem não leu nenhuma [obra] nem outra vai no Google e às vezes dá algum problema.”



