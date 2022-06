Ação vai contar com emissão de documentos na Praça Brasil, em Belém, neste final de semana

No próximo sábado (11), das 8h às 12h, como parte da programação da Semana do Meio Ambiente do Judiciário paraense, serão oferecidos diversos serviços públicos e de cidadania à população, entre eles emissão de documentos, vacinação contra covid-19, influenza e tríplice viral, orientações jurídicas, reclamações trabalhistas e campanha de adoção de animais e vacinação antirrábica. A programação, denominada Ação Sustentabilidade em Rede, faz parte do Plano de Logística Sustentável (PLS) do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), e conta com o apoio de vários parceiros.

“Cada órgão se mobilizou para conseguir não somente sua atividade típica”, diz a coordenadora do Núcleo Socioambiental do Tribunal de Justiça do Pará, Evelise Rodrigues. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, por exemplo, oferecerá consultas jurídicas na área trabalhista, enquanto o TJPA disponibilizará vacinas por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma).

VEJA MAIS

“E mostraremos à coletividade o que o TJPA faz através de ações concretas de sustentabilidade. Haverá também a Defensoria Pública do Pará, com oferecimento da Carreta de Direitos, o Ministério Público do Pará trabalhará a questão de adoção e vacinação de pets e a UEPA (Universidade do Estado do Pará) vai participar fornecendo informações sobre seus cursos. Estaremos juntos para mostrar à sociedade que promovemos sustentabilidade em rede, primando pela eficiência”, disse.

A ação conta com o apoio, ainda, do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA), Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE do Pará), Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) e Prefeitura de Belém. Ela é uma continuação à carta de intenções assinada na última segunda-feira (6) entre Tribunais, órgãos do Sistema de Justiça e Instituições de Ensino Superior, no compromisso de realizarem em conjunto uma gestão sustentável no estado, voltada para a aquisição de conhecimentos e de atitudes em benefício da sociedade e do meio ambiente.

Na ocasião, a Defensoria Pública ofertará serviços de emissão de RG, CPF, CTPS, segunda via de certidão de nascimento e óbito, além de orientações jurídicas dentro da própria carreta, que conta com 16 guichês, é climatizada, tem internet e é adaptada para o acesso de Pessoas com Deficiência (PcD).

Confira os serviços que serão oferecidos durante a Ação sustentabilidade em Rede: