62% veem tarifa de Trump como injustificada, diz AtlasIntel

Para 62,2% da população brasileira, a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros é considerada injustificada. Os dados são de uma pesquisa realizada pela AtlasIntel em parceria com a Bloomberg, divulgada nesta quinta-feira (15).

Para 36,8% dos entrevistados, a medida é justificada. Já 1% afirmou não saber opinar. As novas tarifas entram em vigor a partir de 1º de agosto.

A taxação foi anunciada em uma carta de Trump endereçada ao governo brasileiro, na qual o presidente norte-americano apresenta motivações políticas para o aumento da alíquota. Entre os argumentos citados estão o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a regulação das big techs no Brasil e o que classificou como uma relação comercial "desproporcional" entre os dois países.

Apesar disso, muitos veem outras razões por trás da medida. Para 40,9% dos respondentes, o tarifaço representa uma retaliação ao estreitamento das relações do Brasil com o Brics — bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que recentemente passou a incluir também Irã, Egito, Etiópia e Emirados Árabes Unidos.

O levantamento ouviu 2.841 pessoas com idades entre 16 e 100 anos, em todas as regiões do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. As entrevistas foram realizadas entre os dias 11 e 13 de julho.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia