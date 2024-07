Pará: 22 mil urnas eletrônicas serão utilizadas nas eleições deste ano

A menos de 80 dias para as eleições municipais de 2024, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) já está em fase de preparação para distribuir, a partir do dia 29 de julho, as cerca de 22.500 urnas eletrônicas que serão encaminhadas para todos os municípios do Pará. Do total, segundo o órgão, 9 mil são do modelo 2020, utilizadas no último pleito; 5 mil do modelo 2015, com quase dez anos de uso; e o restante, que totaliza aproximadamente 18.500, é composto por equipamentos novos do modelo de 2022, que serão usados pela primeira vez neste ano.

VEJA MAIS

Segundo informado pelo TRE-PA, os equipamentos de 2020 e 2022 não têm diferença no que diz respeito ao projeto, à tecnologia e ao hardware, com mudança apenas no ano de fabricação.

Acessibilidade

Nas eleições deste ano, os equipamentos contam com um novo recurso de acessibilidade: a Letícia, uma ferramenta que utiliza a Inteligência Artificial (IA) para auxiliar pessoas com deficiência visual na hora de exercer o voto.

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Pará tem 59.022 eleitores com deficiência, dos quais 12.070 são pessoas com deficiência visual, que totalizam 17,5% da categoria. Com o auxílio da voz sintetizada “Letícia”, a Justiça Eleitoral tem o intuito de promover aos eleitores cegos ou com baixa visão uma nova experiência no momento da votação.

Ao iniciar o processo de voto na cabine eleitoral, a “Letícia” vai informar ao eleitor o cargo em que ele irá votar, os números por ele digitados e o nome da candidatura que foi escolhida. As urnas que serão utilizadas nas eleições municipais de outubro deste ano já estão equipadas com o novo recurso de acessibilidade.

O servidor público Dilson Athias, coordenador de Logística de Eleição do TRE-PA, conta que a ferramenta é uma forma de humanizar o processo eleitoral e até mesmo de incentivar uma maior participação dos eleitores com deficiência no exercício da cidadania.

“A voz antes era meio robotizada, difícil de entender. Agora não, a voz é mais humanizada para que a pessoa com deficiência possa ouvir o nome e o número de quem ela tá votando. Então, essa parte da vocalização melhorou muito”, afirma.

Segurança

Entre as novidades apresentadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), com exclusividade ao Grupo Liberal, está uma nova ferramenta do TSE que visa a reforçar o combate a fraudes e garantir mais segurança no processo eleitoral.

O projeto-piloto vai escolher um município paraense para receber a aplicação do teste, que acontecerá da seguinte forma: ao digitar os dados do eleitor no microterminal do mesário, uma foto dele vai aparecer diretamente no equipamento.

No formato atual, a foto dos eleitores vai anexa ao caderno de votação que fica sob responsabilidade dos mesários. A ideia do projeto - que será testado em uma cidade de cada unidade federativa do país - é que a foto do eleitor apareça em um tamanho maior, com imagem mais nítida, a fim de facilitar o reconhecimento por parte dos mesários.

A expectativa é de que já nas próximas eleições, em 2026, o recurso esteja em funcionamento em todas as seções eleitorais do país. “A gente está vendo qual vai ser a necessidade de carga na rede para carregar as fotos de todos os eleitores nas urnas. O TSE está fazendo esse levantamento inicial para ver qual vai ser o impacto na rede para carregar as fotos dos eleitores de todo Brasil; é um volume de dados muito grande”, explica Dilson Athias.

Outra novidade nas urnas para as eleições deste ano é sobre o voto de legenda. Com as atualizações, no momento em que o eleitor optar pelo voto de legenda, a urna vai preencher os outros espaços dos números com a cor cinza, para que ele possa ter conhecimento do formato de voto escolhido.

Preparação das urnas

As distribuições das urnas para as 101 zonas eleitorais paraenses acontecem em duas etapas: na primeira, que inicia no dia 29 deste mês, elas são levadas do Núcleo Gestor de Urnas, em Ananindeua, para as 87 zonas eleitorais do interior do estado. Os equipamentos das 14 zonas restantes – localizadas em Belém, Ananindeua e Marituba – permanecem armazenados no próprio Núcleo Gestor. Os envios são realizados de acordo com o nível de complexidade exigido para o transporte, levando em conta a seguinte ordem das regiões: oeste, sudoeste, arquipélago do Marajó, sul, sudeste e nordeste.

A segunda etapa acontece na véspera da eleição, quando as urnas saem das zonas rumo aos 5.800 locais de votação espalhados por todo o Pará. Nos trajetos e nos cartórios eleitorais, as urnas ficam sob a responsabilidade dos servidores da Justiça Eleitoral.

A partir da distribuição, os equipamentos já vão começar a ser operados diretamente das zonas eleitorais. No entanto, a preparação efetiva para eleição, incluindo os testes, estão previstos para começar somente na segunda semana de setembro. Isso acontece devido ao prazo estipulado pela Justiça Eleitoral para o fechamento de candidaturas.

Após encerrar o prazo determinado para o registro das candidaturas, as urnas começarão a ser alimentadas com os dados dos candidatos e eleitores de cada seção. “A gente posterga ao máximo esse processo de preparação para possibilitar que o máximo de candidatos estejam regulares e julgados até a eleição. Então, esse processo ocorre normalmente em meados da segunda ou terceira semana de setembro em todos os municípios do Pará”, destaca Athias.

Ainda segundo o coordenador de logística de eleição do TRE-PA, a preparação dos equipamentos de maneira individual não costuma demorar, com exceção das cidades com um número maior de urnas eletrônicas.

“Uma urna só leva em torno de cinco minutos, visto que essas urnas novas são bem rápidas para a preparação. Mas, a depender da quantidade de urnas em cada município, leva um certo tempo. Às vezes, um dia inteiro ou até dois dias, como em casos de municípios maiores”, acrescenta Dilson.