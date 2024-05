'Vovó do tráfico' é presa pela PM com 15 porções de oxi no Marajó

Uma idosa, conhecida como “Vovó do tráfico", mas que não teve o nome revelado, foi presa na quarta-feira (28), em Soure, no Arquipélago do Marajó, suspeita de tráfico de drogas. Denúncias repassadas à Polícia Militar indicavam a venda de entorpecentes na residência dela. Após buscas no imóvel, foram encontradas 15 porções de oxi.

Ao portal Notícia Marajó, a comandante do 8° Batalhão de Polícia Militar (8° BPM), tenente-coronel Christine, disse que ao endereço indicado pela denúncia, os policiais foram recebidos pela suspeita, que permitiu a entrada dos agentes em sua residência.

Além dos 15 papelotes de oxi, foram localizados papel filme, tubo de linha preta, tesoura, faca e sacos cortados, materiais que, ao que tudo indica, iriam ser usados para embalar a droga.

A suspeita e todo o material apreendido foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.

Com informações do Notícia Marajó