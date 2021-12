VÍDEO: Policial sofre assalto, reage com tiros, mas não acerta nenhum e ladrão escapa 

A câmera de segurança da residência do policial registrou todo o assalto, às 6h22, desta sexta-feira (3). O policial aparece na frente do imóvel no bairro Jardim Marilucy, em Tucuruí, quando um motociclista entra na rua, passa do imóvel, mas de imediato retorna, e da moto, saca a arma e ameaça o militar. Com informações do site Ver-o-Fato.

A vítima parece tranquila. Primeiro, o policial coloca o aparelho de telefone celular em cima do carro, estacionado na frente da casa, após, entrega o aparelho celular nas mãos do ladrão, momento em que deixa também a chave do carro sobre o automóvel, mas indicando o objeto para o assaltante.

Então, logo que o ladrão sai na moto, de costas, com os pertences, o policial reage. Ele saca a arma da cintura, mira, dispara duas vezes mas erra todas. O ladrão segue viagem e dobra a esquina. O policial até retorna para casa e dá uma olhada na direção da câmera de segurança, parece lembrando que tudo foi gravado, e volta para a rua, mas não há mais sinal do motoqueiro.