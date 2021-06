Vídeo mostra 'carrinheiros' furtando tampa de bueiro em rua de São Brás; assista

Imagens divulgadas na tarde da última terça-feira, 01, viralizaram nas redes sociais, mostrando dois trabalhadores informais - os populares "carrinheiros" - furtando uma tampa de bueiro no bairro de Sâo Brás, em Belém.

A Secretária Municipal de Saneamento de Belém, Ivanise Gasparim, compartilhou as imagens registradas por uma câmera de segurança, mostrando a ação da dupla na passagem Alberto Engelhard com a Vinte e Cinco de Março.

"Recebemos a denúncia de que dois carrinheiros estão furtando tampas de bueiros em Belém, conforme o vídeo a seguir. O furto desse equipamento provoca o entupimento dos bueiros, já que as tampas protegem as redes de drenagem e esgoto, além de acidentes", alerta a secretária. "Se você ver qualquer situação parecida, entre em contato com a nossa equipe pelas redes sociais. Precisamos juntos cuidar de Belém", pediu Ivanise no Twitter.

O local fica perto da sede da Associação Paraense das Pessoas com Deficiência - APPD, e além de causar riscos no trânsito e aumentar o risco de alagamentos, o furto da tampa de bueiro torna ainda mais complicada a locomoção de pessoas com variados tipos de deficiência.

Em nota, a Sesan informou que ainda não fez o levantamento de quantos casos como esse são registrados em Belém, mas disse que esse furto da tampa do bueiro foi encaminhado para a Polícia Militar para averiguação.