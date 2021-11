Vídeo mostra agressão de entregador por morador de condomínio de luxo

Um vídeo que passou a circular nas redes sociais na última quarta-feira (17) mostra mais um caso de agressão a motoboys que trabalham em aplicativos de entrega. O registro, feito pela própria vítima, mostra as ameaças feitas pelo morador de um condomínio de luxo que teria se irritado pelo fato do entregador ter deixado o pedido na porta do cliente. O caso aconteceu em Manaus (AM) e as informações são do portal Ver-o-Fato.

O entregador decidiu filmar a cena após o morador passar a ameaçá-lo e tentar agredi-lo. Em determinado momento o cliente chega a tomar o celular do motoboy, que recupera o aparelho e continua a gravar. Instantes depois, o homem, que parece estar se comunicando com outra pessoa pelo próprio celular, pega a bolsa de entrega que está ao lado da moto e arremessa no meio da rua.

É possível ouvir a voz de uma mulher que pede ao morador para que ele pare. A tentativa de agressão ocorreu na terça-feira (16), em um condomínio residencial localizado na Avenida Dr. Theomario Pinto da Costa, bairro Chapada, zona centro-sul de Manaus. Um dia depois, um grupo de entregadores fez um buzinaço diante do condomínio em sinal de protesto e cobrando a punição do morador.

Caso provocou indignação entre os motoboys, que fizeram um 'buzinaço' em frente ao condomínio onde mora o agressor (Reprodução Whatsapp)

Esta não seria a primeira vez que o mesmo morador teria se envolvido em uma situação desse tipo. O agente de portaria do condomínio denunciou que também teria sido ameaçado por ele um dia antes do episódio com o motoboy.