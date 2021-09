VÍDEO: homem rouba fios elétricos à luz do dia no Umarizal

Imagens de vídeo registraram na manhã desta terça (28) uma cena que tem se tornado cada vez mais comum em perímetros da capital: o roubo de cabos elétricos e de telefone. O flagrante foi feito às 9h30 da manhã, na Jerônimo Pimentel, próximo à travessa Dom Pedro, no Umarizal. Veja:

Um homem faz a retirada subindo inicialmente em um muro. Ele não tem qualquer equipamento de proteção e pode-se ver que faíscas são geradas na hora do corte dos cabos. Vizinhos chegam a gritar para protestar contra a ação.

"Muita gente viu. Foi em frente a um prédio em construção", denunciou um motorista à redação integrada de O Liberal, que preferiu não ser identificado, por segurança. "Ele agiu na maior liberdade. As pessoas falavam que era errado, e ele fingia que não era com ele".

A redação integrada de O Liberal está procurando as autoridades policiais e a Equatorial Energia para dimensionar os danos ou transtornos causados pela retirada do cabeamento no perímetro. Acompanhe.