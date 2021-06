Vídeo com mulheres trocando socos e chutes viraliza em Novo Progresso, no Pará

Testemunhas disseram que a briga entre duas jovens aconteceu na madrugada do último sábado (5) em uma festa na zona rural de Novo Progresso, município do sudoeste do estado, a 396 Km de Itaituba. Um vídeo viralizou na região, mostrando as mulheres já no chão puxando o cabelo uma da outra e trocando chutes.

Ninguém soube explicar o motivo da briga entre as jovens, mas moradores afirmaram que o local da festa é uma chácara às margens do Rio Jamanxim, que atravessa a zona rural de Novo Progresso. No local, ocorria o evento “Lual”, quando por volta de 1h30, começou uma correria e ouviu-se gritos. Eram as mulheres já brigando.

O vídeo mostra um público jovem que parece gostar do que vê e longe de desapartar a confusão, assiste tudo impassível. Enquanto as mulheres brigam e se xingam, as pessoas abrem caminho para que elas continuem rolando no chão. Há jovens com copos de bebida nas mãos. Um garoto faz pose para quem grava o referido vídeo e uma moça atravessa a cena, dançando.

A chácara pertence a um empresário do ramo de confecções em Novo Progresso. Segundo a imprensa do município, a polícia nem tomou conhecimento da festa.

A luta corporal só terminou quando um homem com roupa de segurança aparece e separa as jovens.