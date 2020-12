VÍDEO: Carro destrói entrada de condomínio em Ananindeua; casal fica ferido

Um carro particular invadiu a entrada de um condomínio localizado na rodovia Mário Covas, em Ananindeua, região metropolitana de Belém, no início da manhã deste sábado (12). O casal que estava dentro do veículo sofreu ferimentos, foi resgatado pelo corpo de bombeiros e levado para um hospital. Segundo testemunhas, havia várias latas de cerveja no interior do automóvel. Câmeras de segurança registraram o acidente. Veja:

O acidente ocorreu por volta das 6h40. Testemunhas informaram que o carro vinha pela rodovia Mário Covas em alta velocidade e, quando passou pela passagem Vila Nova, o motorista perdeu o controle do veículo, que subiu na calçada, girou e atravessou o portão de saída de carros do condomínio, destruindo colunas e pilastras que sustentavam a fachada. Por muito pouco, o porteiro não foi atingido.

O airbag do carro foi acionado, e o condutor ficou preso nas ferragens. A mulher que estava no banco do carona conseguiu sair do veículo e ficou deitada no chão recebendo os primeiros socorros. Nilma Pires, administradora do condomínio, contou que a moça disse que os dois estavam vindo de uma rave e estavam discutindo no momento do acidente.

A reportagem constatou que no interior do veículo havia um forte cheiro de bebida alcoólica. Ainda segundo Nilma Pires, o casal estava visivelmente embriagado. "Tinha bastante latinhas de cerveja dentro do carro. Os dois estavam muito bebidos", afirmou.

Carro ficou completamente destruído após o acidente (JP Jussara/ O Liberal)

A administradora do condomínio contou ainda que o motorista apresentou uma documentação que pertencia a outra pessoa às autoridades. "A pessoa que estava aqui, pela documentação, não aparenta ser a mesma pessoa. Os documentos não batem", concluiu.

O porteiro prestou depoimento e registrou boletim de ocorrência na polícia. O caso foi registrado na 3ª Seccional Urbana da Cidade Nova. A administração do condomínio está aguardando a perícia criminal, que vai analisar o veículo e o local para determinar as causas do acidente, ainda na tarde deste sábado.

"Acidentes na área são comuns", diz moradora

A aposentada Nancy Coqueiro costuma passar pelo local do acidente todos os dias, de bicicleta, para ir à academia. Ela diz que acidentes são comuns no perímetro, devido à rua ser muito estreita e à falta de atenção dos motoristas, que costumam passar em alta velocidade por ali. "Aqui é perigoso demais, não tem uma ciclofaixa, não tem nem espaço pra andar na calçada. Eu, inclusive, vou sair dessa academia e vou pra outra, porque todo dia corro esse risco", reclama.