Vestido de adolescente se prende em moto, ela cai e morre no interior do Pará

Rana Mikaele Sousa Silva, de apenas 17 anos, morreu em um acidente de trânsito registrado na manhã desta quinta-feira (9/1), em São Domingos do Araguaia, no sudeste do Pará. A princípio, o vestido longo que ela usava teria prendido nas engrenagens da motocicleta que ela conduzia pelo centro do município.

A adolescente morava na Travessa José Mota. Ao portal Correio de Carajás, residentes da área contaram que Rana teria tentado desenganchar a roupa enquanto estava com o veículo em movimento, fazendo com que ela, supostamente, perdesse o controle da moto e se desequilibrasse do veículo. A jovem bateu a cabeça no meio fio da avenida Duque de Caxias, nas proximidades da Câmara de Vereadores, ainda conforme o Corrreio.

Com a queda, Rana ficou desacordada no chão e foi socorrida ao Hospital Municipal da cidade (HMSDA), onde recebeu os primeiros socorros. No entanto, por conta da gravidade dos ferimentos, a adolescente precisou ser encaminhada ao Hospital Municipal de Marabá (HMM), onde não resistiu e morreu.

O corpo dela foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Marabá. A Polícia Civil, que investiga o caso, tenta coletar imagens de câmeras de segurança para confirmar se, de fato, o vestido de Rana teria prendido engrenagens da motocicleta antes dela cair do veículo.