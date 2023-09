Vereador encontrado morto em Santarém: Testemunhas são ouvidas e submetidas a exames

A Polícia Civil do Pará continua investigando a morte do vereador Aguinaldo Carvalho de Aguiar, mais conhecido como Aguinaldo Promissória, 46 anos, em Santarém, no oeste do Pará. Na noite desta terça-feira, 26, a PC informou que “testemunhas do caso foram ouvidas e submetidas a exames periciais”. O enterro do vereador estava marcado para ocorrer na data de hoje (26), mas foi adiado para esta quarta-feira (27), por motivo não revelado.

Uma dessas testemunhas é a namorada do político que estava na residência no momento em que o vereador foi encontrado morto na madrugada de segunda-feira, 25, com um tiro na cabeça. Vídeos que circulam nas redes sociais, mostram a mulher próxima do corpo de Aguinaldo, que estava sobre uma cama todo ensanguentado. Ela também estava suja de sangue. As imagens foram gravadas por um homem, que também está entre as testemunhas. Não há detalhes sobre quem ele é e como surgiu na cena do ocorrido.

Aguinaldo foi encontrado morto com um tiro na cabeça, na madrugada desta segunda-feira, em uma de suas casas, localizada na avenida Anysio Chaves, bairro Aeroporto Velho, em Santarém. No local, estavam apenas a namorada e a filha dele.

O caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Santarém. O corpo do vereador foi submetido ao exame de necropsia, que vai determinar a causa da morte.

Em conversa com a imprensa santarena nesta terça-feira, 26, o delegado Jardel Guimarães, superintendente regional da Polícia Civil no Baixo Amazonas, disse que a Polícia Civil não descarta nenhuma linha de investigação. O inquérito está tramitando sob a presidência do delegado Fábio Amaral, com apoio dos investigadores da Delegacia Especializada de Homicídios.

Advogados da família do vereador estiveram na delegacia na manhã desta terça em busca de informações sobre o inquérito policial. De acordo com a imprensa de Santarém, eles foram recebidos pelo delegado Jardel, que aproveito​u a oportunidade para explicar que a namorada do vereador não foi ouvida formalmente na segunda-feira, porque estaria sob efeito de bebida alcoólica.

“Ela não tinha condições de prestar as devidas informações nos autos do inquérito devido ter ingerido bebida alcoólica. O delegado Fábio achou prudente não ouvi-la formalmente, mas ela foi devidamente entrevistada e foi submetida a exames de dosagem alcoólica. A namorada da vítima foi ouvida hoje pela manhã no inquérito e várias pessoas que estavam no local serão ouvidas. A filha da vítima será ouvida, a pessoa que fez o vídeo também será ouvida, para que juntamente com a prova técnica o inquérito seja concluído”, disse o delegado Jardel à imprensa local. O policial civil acrescentou ainda que familiares de Aguinaldo também serão ouvidos no curso do inquérito.