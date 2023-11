Vereador Cici Maldonado, de São Gonçalo, é morto a tiros na frente de casa

O vereador Cici Maldonado (PL), de 61 anos, foi baleado no fim da noite de ontem (7) na porta de casa, no Porto da Madama, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Em comunicado, a assessoria do político informou que ele sofreu uma tentativa de assalto.

"Informamos que na noite de hoje, o nosso amigo vereador Cici Maldonado nos deixou de uma forma prematura, fruto de uma tentativa de assalto, aonde ceifaram a vida do homem que amava São Gonçalo e doou grande parte da sua vida para ajudar as pessoas", diz o comunicado oficial.

Em nota, a Polícia Civil disse que ainda não há a confirmação de que o caso tenha sido uma tentativa de assalto. "A perícia foi realizada no local e testemunhas foram ouvidas. Diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime", explicou a corporação.

O crime ocorreu por volta das 23 horas, na rua Antenor Martins, onde fica a residência do vereador. Ele tinha acabado de ser deixado em casa por dois assessores, que ao deixarem a residência testemunharam o roubo a uma moto próximo ao local.

Assustados com o crime, os funcionários saíram do carro e se esconderam em uma das casas do bairro. Em seguida, Cici ouviu os gritos e teria ido ao portão de casa com uma arma em mãos.

Ao ver Maldonado armado, os suspeitos começaram a atirar e o vereador também efetuou disparos. Com a troca de tiros, ele foi atingido na cabeça e não resistiu ao ferimento.

Quem era Cici Maldonado?

Na carreira política desde 1996, Aldecyr Maldonado, conhecido como "Cici", assumiu o primeiro cargo político em 2008, como suplente e filiado ao Partido Social Cristão (PSC), permanecendo no cargo até 2010.

O representante do PL está cadeira de vereador na Câmara Municipal de São Gonçalo há dois anos. Ele também atuava como presidente da Comissão de Obras da Câmara.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal)